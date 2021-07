Samsung, la prossima serie di tablet Tab S8 avrà Snapdragon 895

In questi giorni tutti i riflettori sono puntati sull’11 agosto, data dell’evento Unpacked che fungerà da vetrina per la presentazione dei nuovi telefoni pieghevoli di Samsung. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti del gigante di Seul, Samsung è sempre attiva su molti fronti, compreso il mercato dei tablet.

Da diverse settimane si parla dell’hardware della prossima serie Galaxy Tab S8, che dovrebbe essere alimentata con un nuovo processore top di gamma. Queste voci trovano conferma negli ultimi tweet dell’ormai celebre leaker Ice Universe.

Sulla piattaforma social dei “cinguettii”, Ice Universe si sofferma sul Galaxy Tab S8+, la variante nota anche con il numero di modello SM-X806x. Questa versione dovrebbe essere alimentata con l’SM8450, che pare essere il numero di modello del prossimo chip di punta di Qualcomm, ovvero il processore Snapdragon 895.

Se questa ipotesi dovesse essere confermata, il nuovo tablet di Samsung potrebbe contare su un enorme aumento delle prestazioni rispetto al duo Tab S7 lanciato nell’agosto 2020 con un chip Snapdragon 865+ a 7 nm. Secondo quanto riferito, lo Snapdragon 895 sarà basato sul nodo di processo a 4 nm.

Il dispositivo dovrebbe inoltre funzionare con una personalizzazione One UI 4.0 basata su Android 12 come sistema operativo. Inoltre, il nuovo tablet sarà quasi certamente equipaggiato con un’importante batteria da 10.090 mAh. Stando ai precedenti report, il Tab S8+ sfoggerà uno schermo OLED da 12,4 pollici con refresh rate a 120 Hz, una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 MP e 5 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP, un lettore di impronte digitali in-display, il supporto per la ricarica da 45 W e quattro altoparlanti. Il modello da 8 GB/128 GB dovrebbe costare all’incirca 1.000 dollari (più o meno 850 euro al cambio attuale).

Assieme al modello Plus ci sarà anche il Galaxy Tab S8, che arriverà probabilmente con uno schermo LCD da 11 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un lettore di impronte digitali montato lateralmente e una batteria da 8.000 mAh.

Il Galaxy Tab S8 Ultra è la variante da tenere d’occhio

Il Tab S8 e S8+ sarà affiancato da una variante Ultra che secondo i rapporti sarà “estremamente potente” e potrebbe benissimo diventare il miglior tablet del prossimo anno. Lo stesso Ice Universe ha fatto accenno a questo tablet, precisando che sarà equipaggiato con una batteria da 11.500 mAh. Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali, pertanto meglio prenderle con la dovuta cautela.

Il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe avere uno schermo OLED da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Fonte Phone Arena