Samsung svela il Galaxy S25 Edge: ecco cosa sapere su data di uscita e prezzi

Nel corso dell’evento Samsung Galaxy Unpacked di gennaio, la casa coreana ha presentato in anteprima il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che ha suscitato grande interesse per il suo design ultra-sottile. Pur non avendo fornito specifiche tecniche, date di lancio o prezzi, Samsung ha sottolineato che ulteriori dettagli sarebbero stati rivelati "nel corso dell’anno". Recenti notizie dalla Corea hanno, però, portato alla luce la possibile data di uscita, creando attesa tra i fan del marchio.

La data di lancio e l’evento online

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione sudcoreana SE Daily e dal tipster Jukanlosreve, Samsung potrebbe rivelare ufficialmente il Galaxy S25 Edge il 16 aprile, con la disponibilità del dispositivo prevista per il mese di maggio successivo. Il lancio avverrà tramite un evento online, probabilmente un livestream, il che suggerisce che l'azienda punterà a raggiungere un vasto pubblico, non solo locale ma anche internazionale. Durante questo evento, ci si aspetta che vengano annunciati i dettagli tecnici dell'apparecchio, regalando così ai consumatori un’idea chiara di cosa aspettarsi dal nuovo modello.

Le caratteristiche del dispositivo e le opzioni di colore

Stando alle indiscrezioni, il Galaxy S25 Edge sarà disponibile in tre colorazioni: azzurro chiaro, nero e argento, con il produttore che, come al solito, adotterà nomi Pantone specifici per le tonalità. Ciò è in linea con le aspettative dei consumatori che cercano non solo prestazioni tecniche ma anche un'estetica accattivante nel loro dispositivo mobile. La scelta di limitare inizialmente la produzione a 40.000 unità fa storcere il naso; tali numeri ristretti potrebbero far pensare a un lancio circoscritto solo alla Corea del Sud o ad alcune regioni specifiche. Tuttavia, è interessante notare che il dispositivo è stato mostrato nel mercato statunitense, suggerendo che ci saranno versioni disponibili anche per i consumatori americani.

Prezzo e posizionamento sul mercato

Il prezzo del Galaxy S25 Edge resta per ora un mistero, ma alcune fonti suggeriscono che il costo sarà superiore a quello del Galaxy S25 base, ma inferiore rispetto al modello Galaxy S25 Ultra. Attualmente, il prezzo del Galaxy S25 inizia a 799 dollari, mentre il modello Ultra da 256GB è venduto a 1299 dollari, e il S25 Plus parte da 999 dollari. Ci sono state speculazioni su una possibile versione ribattezzata del modello Galaxy S FE, il quale ha un prezzo ridotto rispetto alla serie principale S25, pur mantenendo alcune delle funzionalità chiave.

Un’altra teoria italiana suggerisce che Samsung intenda posizionare il Galaxy S25 Edge tra il Plus e l’Ultra, forse attorno alla fascia dei 1100 dollari. In base alle notizie provenienti dalla Corea, sembra che l'azienda orienterà il suo approccio verso un offerta più premium, sperando di giustificare il prezzo con funzionalità all'avanguardia e non solo con un design snello.

Le prossime settimane saranno decisive per il lancio del Galaxy S25 Edge, e con l’evento in via di svolgimento, gli amanti della tecnologia rimangono in attesa per scoprire se il nuovo dispositivo riuscirà a soddisfare le aspettative.