Samsung svela Flex Hybrid OLED, lo schermo che si piega e scorre

Negli ultimi tempi l'interesse nei confronti degli smartphone pieghevoli è cresciuta a vista d'occhio, anche grazie ai tanti foldable rilasciati sul mercato dai produttori principali. Tra i tanti vengono ovviamente in mente i dispositivi di Samsung, in particolare il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, che hanno riscosso un apprezzamento davvero molto elevato.

Tuttavia, già da tempo circolava la voce che Samsung fosse intenzionata ad esplorare ulteriormente le potenzialità di questi schermi. Proprio nei giorni scorsi la società sudcoreana ha svelato la sua ultima creazione, che prende il nome di Flex Hybrid OLED. Ma di cosa si tratta?

L'ultima novità di Samsung è un pannello OLED progettato per dispositivi futuristici come smartphone, tablet e laptop che possono sia piegarsi che scorrere. Questo pannello, infatti, può essere ripiegato da un lato ed espanso (facendolo scorrere) dall'altro, in modo tale da trasformare un dispositivo compatto in uno più grande.

Lo schermo OLED Flex Hybrid da 10,5 pollici di Samsung Display ha un formato 4:3 e può essere aperto da un lato per trasformarlo in uno schermo da 12,4 pollici con un formato 16:10. Quando è completamente aperto, lo schermo si rivela un ottimo display per guardare video con neri eccellenti, angoli di visione quasi perfetti e luminosità elevata. Come riportato anche da SamMobile, Samsung presenterà questo pannello OLED al CES 2023 di Las Vegas, che prenderà il via giovedì 5 gennaio.

Samsung Display presenterà anche altri due pannelli OLED che possono essere aperti. Il Flex Slidable Solo è un pannello OLED da 14 pollici che può trasformarsi in uno schermo da 17,3 pollici quando viene aperto da un lato, mentre il Flex Slidable Duet è un pannello OLED che si estende da due lati per convertire uno schermo da 14 pollici in uno da 17,3 pollici. Entrambe queste soluzioni sono state presentate nel settembre scorso all'Intel Innovation 2022 e faranno la loro prima apparizione pubblica al CES 2023.

Questi nuovi pannelli OLED consentiranno di creare dispositivi compatti avanzati che possono ancora contenere display di grandi dimensioni, trasformando all'occorrenza i dispositivi mobili in veri e propri dispositivi professionali. Quando vedremo questi prodotti sul mercato? Di sicuro non a breve, ma nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.