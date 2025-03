Samsung svela dettagli sul Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: ricarica rapida a 25W e nuove specifiche

Le ultime informazioni sui nuovi modelli di smartphone pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7, stanno generando attesa tra gli appassionati della tecnologia. Entrambi i dispositivi hanno recentemente superato il controllo da parte del sito regolatorio cinese 3C, rivelando dettagli interessanti riguardo alla loro ricarica e design.

Ricarica e specifiche tecniche

Le dichiarazioni del 3C delineano che sia il Galaxy Z Fold 7 sia il Galaxy Z Flip 7 supporteranno una velocità di ricarica cablata di 25W, identica a quella delle versioni precedenti. Questo rappresenta una delusione, soprattutto considerando che anche il Galaxy A56, un modello di fascia media, offre una ricarica più rapida a 45W. La specifica di ricarica di 25W è stata stabilita a una potenza di 9V/2.77A, suggerendo che Samsung non ha fatto un significativo passo in avanti in questo settore.

Inoltre, è importante notare che i nuovi modelli non verranno commercializzati con un caricabatterie incluso, una scelta che ha suscitato molte discussioni tra gli utenti. La possibile mancanza di un caricabatterie nella confezione è un tema controverso nel mercato degli smartphone, con diverse aziende che stanno adottando diverse strategie al riguardo.

Design e funzionalità attese

Le immagini trapelate del Galaxy Z Fold 7 suggeriscono un profilo più sottile e schermi più ampi rispetto ai modelli precedenti. Le indiscrezioni parlano di un display di copertura da 6.5 pollici e un pannello pieghevole interno di 8.2 pollici, il che potrebbe rappresentare un notevole miglioramento dell’esperienza visiva. Il dispositivo dovrebbe mantenere la capacità della batteria a 4,400mAh, ma si prevede un importante aggiornamento per il comparto fotografico, con l’introduzione di una fotocamera principale da 200MP.

Dall’altra parte, le anticipazioni sul Galaxy Z Flip 7 indicano un design simile a quello del Motorola, con uno schermo di copertura di 4 pollici e un display pieghevole principale che misura 6.8 pollici. Anche qui, il sistema fotografico potrebbe essere molto interessante, con un’accoppiata di fotocamere posteriori da 50MP e 12MP, destinata a fornire immagini di alta qualità.

Attesa per il lancio

Entrambi gli smartphone pieghevoli di Samsung sono attesi per il lancio nella seconda metà dell’anno. Mentre le specifiche di ricarica possono sembrare deludenti, il focus sembra essere indirizzato verso significativi miglioramenti nel design e nelle prestazioni fotografiche. Sarà interessante vedere come accoglierà il pubblico queste innovazioni e se Samsung saprà conquistare il mercato con questi nuovi modelli.

Gli appassionati della tecnologia e i consumatori in generale sono in attesa di ulteriori dettagli attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Le aspettative sono sempre alte per gli smartphone pieghevoli, che continuano a rappresentare una fetta importante della strategia di innovazione di Samsung.