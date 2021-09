Samsung annuncerà oggi un super sensore da 200 MP

Nella giornata di ieri una fuga di notizie su Twitter ha rivelato che Samsung svelerà oggi una grande novità legata alla fotocamera. Si tratta dei nuovi sensori ISOCELL HP1 e ISOCELL GN5, con il secondo che sarà da 50 MP e andrà ad equipaggiare due telefoni della serie Galaxy S22, ovvero il modello “standard” e il modello “Plus”.

L’ultimo sensore ISOCELL GN di febbraio era caratterizzato dalla presenza del numero “2”, quindi il fatto che Samsung abbia saltato “3” e “4” e sia passato direttamente a “GN5” suggerisce come l’azienda di Seul abbia introdotto alcune interessanti innovazioni. Tra queste dovrebbe esserci il Dual Pixel Pro, che dovrebbe assicurare un miglioramento importante nelle prestazioni dell’autofocus. Inoltre, il sensore è il primo ad ottenere la Front Deep Trench Isolation (FDTI), una tecnologia che isola il fotodiodo in modo tale da migliorare la full well capacity e diminuire il crosstalk dentro il pixel.

E per quanto riguarda il sensore ISOCELL HP1? Si tratta del sensore più elaborato, caratterizzato da ben 200 megapixel e un potenziale per incredibili capacità fotografiche. Il sensore dovrebbe infatti avere pixel da 0,64 μm, una mole incredibile che tuttavia necessita di essere abbinata alla tecnologia del pixel binning (sfruttando la nuova tecnologia Samsung ChameleonCell, ndr) che combina il segnale acquisito da più pixel e consente di avere un super pixel specialmente quando la luminosità è scarsa.

È altamente improbabile che questo sensore “monstre” appaia in uno dei tre prossimi top di gamma, che l’azienda con sede a Seul dovrebbe ufficializzare a gennaio 2022: stando alle voci non lo vedremo nemmeno sul Samsung Galaxy S22 Ultra.

È possibile che Samsung stia “risparmiando” questo super sensore per ​​un futuro più lontano, destinandolo quindi ad un rilascio ancora più innovativo e in grado di tenere testa ad una concorrenza sempre più agguerrita.

