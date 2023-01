Samsung sta per lanciare alcuni Galaxy 'misteriosi': di cosa si tratta?

Manca ormai davvero poco al lancio ufficiale dei Galaxy S23, i nuovi telefoni di Samsung che verranno presentati durante l'evento Unpacked del prossimo 1 febbraio. Chiaramente tutti i riflettori sono puntati su questo appuntamento, che vedrà protagonisti il Galaxy S23 standard, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, il colosso di Seul è sempre al lavoro anche su altri dispositivi, non necessariamente top di gamma.

Proprio nelle scorse ore sono stati avvistati alcuni telefoni Galaxy che avrebbero ottenuto le certificazioni Bluetooth SIG e Indian BIS. La cosa interessante di questi device è che sono individuabili con il moniker della serie K nei loro numeri di modello.

Il Samsung SM-K748U è il modello che ha ottenuto le certificazioni Bluetooth SIG e Indian BIS. Oltre al numero del modello, l'elenco menziona anche che il dispositivo sarà dotato di Bluetooth 5.3. Purtroppo per i fan più accaniti questo è l'unico dettaglio concreto che emerge dalla certificazione: su questo presunto telefono della serie K non viene svelato nient'altro di significativo.

Tuttavia, almeno stando ai rumors, pare che non sia l'unico telefono della serie K ad aver ricevuto la certificazione Bluetooth. Il sito MySmartPrice riferisce infatti che oltre a SM-K748U (versione USA), sul sito Web di certificazione Indian BIS sono apparsi anche SM-K741B e SM-K746B. L'unica cosa che emerge su questi telefoni è che sono dispositivi 5G pensati per i mercati internazionali: tutti gli altri dettagli sono al momento ignoti.

La comparsa dell'SM-K748 su entrambi i siti Web di certificazione Bluetooth SIG e BIS suggerisce che manca davvero poco al suo lancio ufficiale. Come fa notare anche il sito SamMobile, è la prima volta che i telefoni della serie K compaiono su Internet: qualche volta Samsung decide di rendere 'misteriosi' i suoi prodotti che stanno per essere lanciati sul mercato, utilizzando numeri di modello diversi. Qualcuno sospetta che si tratti addirittura degli smartphone della serie Galaxy S23, ma non ci sono certezze nemmeno su questo. Non resta che attendere qualche giorno per saperne di più.