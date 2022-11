Samsung sta lavorando su una nuova ricarica superveloce

L'autorevole sito SamMobile ha riportato un dettaglio molto interessante che riguarda Samsung. Il gigante di Seul ha infatti depositato un marchio per "Superfast Portable Power": di cosa si tratta esattamente?

Il marchio è classificato alla voce “Caricabatterie per dispositivi mobili; pacchi batteria per dispositivi mobili”. Gli esperti del settore si sono subito messi in moto per cercare di capire cosa significhi: potrebbe infatti riguardare una velocità di ricarica potenziata o magari un metodo di ricarica nuovo e migliorato, molto probabilmente destinato ad equipaggiare nella maniera migliore la prossima serie Galaxy S23 (che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente tra gennaio e febbraio 2023). Tuttavia, questa soluzione potrebbe riguardare anche i prossimi due pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold 5 e Flip 5.

Forse non tutti sono al corrente di questa cosa, ma Samsung produce anche banchi di batterie portatili, dotati non solo di ricarica rapida, ma anche di ricarica wireless veloce.

Naturalmente queste batterie portatili sono l'ideale per i fan di Samsung, dato che sono in grado di caricare telefoni, auricolari e orologi Galaxy. Se uno dei propri gadget è abilitato per la ricarica wireless si è pertanto in grado di caricarli tutti e tre contemporaneamente: due tramite cavo e uno tramite il pad di ricarica wireless.

Ma allora cosa riguarda questo marchio? Si tratta di un nuovo pacco batteria o di una nuova tecnologia di ricarica? Al momento resta il mistero, anche se gli appassionati dei prodotti Samsung sperano che la società sudcoreana sia effettivamente al lavoro su entrambe le cose. Tuttavia, la frase "ricarica superveloce" fa immaginare più un metodo o velocità di ricarica rispetto ad un semplice pacco batteria.

Tra le tante ipotesi che stanno circolando in queste ore sul web c'è anche quella che possa trattarsi di un Portable Power bank, con un probabile miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.