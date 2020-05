Samsung mostra un misterioso smartphone a schermo intero: è il Note 20?

Samsung in un recente video girato per promuovere la nuova serie di climatizzatori dell’azienda ha mostrato un misterioso smartphone a schermo intero. Tra le varie caratteristiche che questo nuovo condizionatore d’aria, o Wind-Free Air Conditioner, presenta c’è la funzionalità Samsung SmartThings. Per mostrarne il funzionamento, l’azienda coreana ha deciso di usare un dispositivo nuovo con un design simile a quello di Samsung Galaxy Note 10 e di 10 Plus, ma caratterizzato dalla presenza di uno schermo intero, senza fori o notch. Questo dettaglio ci fa pensare che il telefono sia dotato della famosa, quanto attesa, tecnologia UDC (under-display camera), una soluzione su cui Samsung sta lavorando da un po’ di tempo.

Il primo smartphone a schermo intero sarà il Note 20?

Nel video (a partire dal minuto 0:55) si nota uno smartphone che non sappiamo se sia solo un oggetto di scena oppure un prodotto che Samsung potrebbe lanciare nel mercato. Quello che è certo è che l’aspetto del dispositivo corrisponde con alcune indiscrezioni già in circolazione in merito il prossimo Galaxy Note 20. La scorsa settimana, infatti, un rendering di un dispositivo simile era apparso sul sito Web di Samsung mostrando la presenza di una fotocamera sotto il display.

Un rapporto di fine 2019 prevede che il primo smartphone a schermo intero di Samsung arrivi nel mercato nell’estate del 2020. Alcune voci in circolazione in Corea del Sud, però, hanno menzionato il Galaxy Fold 2 come primo dispositivo con questa caratteristica. Sia il Galaxy Note 20 che il Galaxy Fold 2 è previsto vengano presentati nella seconda metà dell’anno molto probabilmente in un unico evento. Per ora, comunque, non possiamo sapere con certezza se quello che vediamo nel video sarà il prossimo flagship Galaxy o qualsiasi altro dispositivo Samsung.

