Samsung si prepara a sorprendere al MWC 2025 con prodotti rivoluzionari

Il Mobile World Congress 2025, la principale fiera mondiale della tecnologia per la telefonia mobile, sta per aprire i battenti a Barcellona, dal 3 marzo. Prima dell'inizio ufficiale, l'attenzione è già rivolta alle novità che verranno presentate. Tra i più attesi c'è Samsung, che ha anticipato il lancio di due prodotti innovativi: il visore Project Moohan e il Samsung Galaxy S25 Edge.

L'annuncio ufficiale di Samsung

Samsung ha confermato la sua partecipazione alla manifestazione con un'anteprima ufficiale, promettendo di svelare il suo primo visore Android XR. L'azienda ha illustrato le sue intenzioni di espandere le proprie offerte nel campo dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata. Queste innovazioni potrebbero segnare un passo significativo per l’azienda nel contesto competitivo del settore.

Per quanto riguarda il Galaxy S25 Edge, Samsung ha reso noto che i visitatori del MWC avranno l'opportunità di “vedere” il nuovo smartphone. Questo implica che, anche se non verranno fornite informazioni dettagliate, il dispositivo sarà comunque esposto durante la manifestazione, simile a quanto avvenuto al Galaxy Unpacked dello scorso gennaio.

Dettagli su Project Moohan

Le indiscrezioni sui dettagli di Project Moohan sono state alimentate da alcune informazioni trapelate e dalle impressioni di giornalisti che hanno già avuto occasione di interagire con il visore. Si parla di un dispositivo che supporterà Gemini Live e capacità AI multimodali, insieme a funzionalità di ricerca avanzata e controlli spaziali che i consumatori si aspetterebbero in un mondo post Apple Vision Pro. Queste includono comandi gestuali, controlli manuali, input da tastiera e mouse, e accesso all'intero catalogo delle applicazioni Google Play.

Secondo le fonti, ci sarà anche un supporto per controller, che però non era pronto per una dimostrazione al momento. Tutto ciò suona promettente, ma rimane fondamentale sapere di più su cosa ci riserva Project Moohan. Un annuncio chiave per Samsung sarebbe quello di rivelare il nome definitivo del visore, poiché attualmente il termine “Project Moohan” non è particolarmente accattivante per il mercato.

Il significato del nome Moohan

Per chi si stesse chiedendo, “Moohan” in coreano significa "Infinito" o "Illimitato”, un soprannome sicuramente evocativo e che offre un’idea della visione ambiziosa di Samsung. Tuttavia, potrebbe non rivelarsi il più adatto in chiave promozionale. Le aspettative del pubblico aumentano e, per conquistare davvero l’attenzione dei consumatori, Samsung dovrebbe anche annunciare i dettagli riguardanti il periodo di vendita e il prezzo del visore, con l’auspicio che sia significativamente inferiore ai 3.500 dollari.

Aggiornamenti in tempo reale da Barcellona

Mentre ci prepariamo per l’inizio del MWC 2025, il nostro team sarà presente sul posto per fornire aggiornamenti continui sui due dispositivi e su tutte le nuove tecnologie che verranno svelate. I lettori potranno seguire le ultime notizie e le novità dell'evento attraverso il nostro blog live dedicato al MWC 2025, rimanendo così sempre informati sugli sviluppi più interessanti e attesi della manifestazione.