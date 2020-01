Samsung serie Galaxy S20: ecco dimensioni dei tre modelli a confronto

Le indiscrezioni riguardo la serie Galaxy S20 si stanno susseguendo giorno, dopo giorno. Sembra ormai certo che i dispositivi non si chiameranno Galaxy S11, e che la serie uscirà con tre modelli: un modello base, un modello Plus, e un modello Ultra.

Si sa anche che la serie Galaxy S20 verrà presentata durante l‘evento Unpacked che Samsung sta organizzando per l’11 febbraio.

Quello che in questi giorni sta facendo parlare sono dei modelli in 3D stampati dalla redazione di i XDA Developers che riescono a darci un’idea di come appariranno i nuovi dispositivi Samsung.

Serie Galaxy S20

Dalle immagini condivise da XDA Developers sembra che il più piccolo della serie Galaxy S20 dovrebbe avere uno schermo dalle dimensioni da 6,2 a 6,3 pollici mentre il più grande potrebbe arrivare arrivare fino a 6,9 pollici.

Questi modellini 3D sono stati progettati e basati sulla base di indiscrezioni ricevute da un produttore di cover per Samsung.

Tutti e tre gli smartphone della serie Galaxy S20 avranno un display con foro frontale (Infinity-O) e cornici molto molto sottili. Nella parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, sarà collocato il comparto fotografico che varierà in base al modello.

Il Galaxy S20 (versione base) avrà più o meno le stesse dimensioni del Galaxy S10 con un display da 6,2/6,3; mentre la differenza tra S20 Plus e il suo predecessore sembra essere più marcata: S20 Plus ha uno schermo da 6,7 ​​pollici mentre S10 Plus ha un display da 6,4 pollici.

Per quanto riguarda il Galaxy S20 Ultra, è solo un po’ più alto del Galaxy Note 10 Plus, come si vede dai modelli presentati, ma i bordi sembrano più arrotondati dettaglio che dovrebbero renderlo meno ingombrante del Note 10 Plus.

Fonte Sammobile