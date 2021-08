Samsung sta pensando ad un sensore RGBW da 50 MP per i Galaxy S22

Nel gennaio di quest’anno Samsung presentava ufficialmente i suoi nuovi telefoni della serie Galaxy S21, che hanno ottenuto un gradimento molto elevato tra la clientela. In queste settimane tutte le attenzioni sono sui prossimi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, che verranno presentati l’11 agosto in un evento Unpacked. Tuttavia cominciano a comparire sul web alcune voci che riguardano i Galaxy S22, che Samsung dovrebbe ufficializzare entro qualche mese (forse di nuovo a gennaio, ndr).

L’ultima indiscrezione si sofferma sulle fotocamere che vedremo sui nuovi smartphone Galaxy S22. Le prime voci indicavano l’uso di un sensore da 50 MP su tutta la gamma Galaxy S22, ma stando a quanto rivelato nelle scorse ore dal leaker Yogesh – che ha replicato ad un tweet di Ice Universe – questo sensore potrebbe essere un’unità RGBW (rosso, verde, blu e bianco).

Perché utilizzare questa tipologia di sensore? Sebbene sia ancora troppo presto per confermare le specifiche della prossima serie di Samsung, l’aggiunta di pixel bianchi dovrebbe aiutare il sensore ad acquisire più informazioni sulla luce nell’intero spettro. In questo si avrebbe un deciso miglioramento delle prestazioni di illuminazione del sensore nelle situazioni di scarsa luminosità.

Il primo telefono caratterizzato da questa tecnologia è stato Huawei P8, che era in grado di scattare foto di altissima qualità per l’epoca in cui è stato lanciato (nel 2015, ndr). Il problema consisteva proprio nella sovraesposizione nelle scene più luminose, ma i progressi dei moderni sensori e software dovrebbero consentire di risolvere questa criticità.

Come riportato da Android Authority, Samsung non sarebbe l’unica azienda a lavorare su un telefono con questo sensore. Alla fine dell’anno scorso, Vivo ha annunciato l’intenzione di lanciare un telefono con un sensore RGBW entro il 2021: potremmo vederlo sul successore di Vivo X60.

Di certo Samsung sta cercando di fare passi da gigante in merito alle prestazioni della fotocamera: sempre secondo le indiscrezioni, la società della Corea del Sud sarebbe anche al lavoro su un sensore da 200 MP.

Fonte Android Authority