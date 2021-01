Samsung potrebbe lanciare presto un sensore da 200 MP (ma non sui Galaxy S21)

Mancano ormai solo tre giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi telefoni Galaxy S21 e ormai si conosce quasi tutto dei top di gamma che Samsung ha deciso di “anticipare” rispetto ai lanci degli anni precedenti. Resta ancora qualche dubbio sul comparto foto, anche se il Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe mantenere il sensore da 108 MP che abbiamo già visto sul suo predecessore, anche se con qualche interessante aggiornamento.

Il colosso sudcoreano aveva già manifestato in precedenza l’intenzione di voler sviluppare un sensore da 600MP che andrebbe addirittura a superare l’occhio umano (che ha una risoluzione di 576 MP, ndr). Tuttavia, la versione attuale è ancora troppo ingombrante e prima di vedere sul mercato un telefono dotato di un sensore da 600 MP potrebbe passare ancora un bel pò. Nel frattempo, non è detto che Samsung non decida di lanciare una “via di mezzo”, vale a dire un’unità da 200 MP.

Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, l’azienda con sede a Seul sarebbe pronta a lanciare molti nuovi sensori quest’anno, il primo dei quali sarebbe proprio un’unità da 200 MP. Quando? Secondo il leaker molto presto, dato che il sensore da 200 MP viene dato addirittura “dietro l’angolo”, anche se al momento non si conoscono i dettagli.

Già nel marzo dello scorso anno si vociferava che Samsung avrebbe rilasciato un sensore da 150 MP nel quarto trimestre, ma si è rivelata una voce errata. Poco dopo è cominciata a circolare online l’indiscrezione su un presunto sensore da 250 MP, leggermente più grande del sensore Samsung da 64 MP da 1 / 1,72 pollici e dell’unità da 108 MP da 1 / 1,33 pollici.

Negli ultimi anni, parlando del comparto foto, il software e l’apprendimento automatico hanno assunto praticamente la stessa importanza dell’hardware. Nonostante ciò, la visione di Samsung resta sempre quella di creare sensori che possano poi avere un’espansione anche in altri campi, come ad esempio la salute, l’agricoltura, l’Internet of Things, i droni e l’automotive.

Fonte Phone Arena