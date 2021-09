Samsung, il sensore da 108 MP in arrivo su un mid-range: ecco quale

Fino ad un anno fa era davvero difficile immaginare che un telefono di fascia media potesse dotarsi di sensori di grandissimo livello, come ad esempio una fotocamera da 108 MP. Eppure oggi lo scenario sembra essere completamente diverso.

Samsung, infatti, sarebbe intenzionata ad inserire sul prossimo Galaxy A73 proprio un sensore di questo tipo. L’indiscrezione proviene dal sito sudcoreano The Elec, che precisa come il rilascio di questo prodotto sia previsto per il prossimo anno.

Il Galaxy A73 avrà non solo la massima risoluzione attuale per una fotocamera Samsung – fatta eccezione per quella da 200 MP che deve ancora trovare uno “sbocco” commerciale, ndr – ma la sua fotocamera sarà inoltre stabilizzata otticamente per garantire agli utenti scatti semplicemente perfetti.

Questa tendenza di Samsung a fare in modo che ci siano sempre meno differenze tra i top di gamma e i telefoni mid-range è dovuta all’impiego di tattiche simili da parte di colossi cinesi come Xiaomi, che offre sensori da 108 MP e teleobiettivo avanzato nella fascia di prezzo in cui dovremmo trovare anche il Galaxy A73.

Sarà la prima volta che Samsung utilizzerà i suoi famosi sensori da 108 MP nella serie A di fascia media: il Galaxy A72 è infatti dotato di una fotocamera principale da 64 MP, un ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un’unità macro da 5 MP.

Samsung ha presentato per la prima volta il sensore da oltre 100 MP sul Galaxy S20, e l’unità è ora giunta alla sua terza generazione sul Galaxy S21 Ultra. Non è chiaro se il Galaxy A73 potrà dotarsi proprio di questo sensore, ma il fatto che l’S22 Ultra dovrebbe arrivare con una fotocamera principale da 108 MP, forse di prossima generazione, lascia presupporre che la possibilità sia molto elevata.

Come accennato, il Galaxy A73 con la sua fotocamera da 108 MP dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, forse intorno al periodo compreso tra marzo e aprile.

Fonte Phone Arena