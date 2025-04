Samsung sembra abbandonare l’idea di un selfie camera sotto il display per la serie Galaxy S26

Un recente leak ha messo in discussione l’adozione di una selfie camera sotto il display nei futuri modelli Galaxy S26 da parte di Samsung. Questo annuncio arriva in un contesto in cui l’azienda sudcoreana continua a esplorare tecnologie innovative, pur affrontando significative difficoltà nel migliorare i costi e altri aspetti tecnici di questo tipo di fotocamera. Mentre ci si aspetta un’implementazione in nuovi prodotti, come il Galaxy Z Fold 7, l’incertezza sul successore della serie Galaxy S resta alta.

La selfie camera sotto il display: esperienza e sfide

Dal 2021, Samsung ha integrato la tecnologia della selfie camera sotto il display nei suoi dispositivi Galaxy Z Fold, iniziando con il Galaxy Z Fold 3. Questa fotocamera offre un’estetica pulita, ma gli utenti hanno notato una qualità dell’immagine inferiore rispetto ai tradizionali modelli di selfie camera. Nonostante le aspettative precedenti di un trasferimento di questa tecnologia alla serie Galaxy S, recenti informazioni suggeriscono che i piani potrebbero essere cambiati.

Un noto informatore coreano, Yeux1122, ha rivelato che Samsung ha inizialmente previsto di introdurre una selfie camera sotto il display nel prossimo modello Galaxy S, presumibilmente il S26 Ultra. Tuttavia, ha evidenziato che l’azienda sta affrontando difficoltà nel migliorare i costi di produzione e altri elementi cruciali. La prospettiva attuale sembra quindi essere quella di posticipare l’adozione di questa tecnologia nella nuova linea Galaxy S26.

Analisi delle aspettative e reazioni del pubblico

L’assenza della selfie camera sotto il display nella serie Galaxy S26 suscita opinioni miste tra gli appassionati e gli esperti del settore. Questo snodo è importante poiché Samsung, con la serie Galaxy Z Fold, ha già mostrato come una fotocamera di questo tipo possa funzionare in combinazione con schermi pieghevoli. Tuttavia, gli utenti si aspettano una qualità d’immagine che possa competere con quella delle camere tradizionali, un aspetto che la tecnologia attuale non sembra garantire.

Un fatto che emerge dalle critiche è il confronto continuo con le fotocamere al di sopra del display. Ryan Whitwam, ex collaboratore di settore, ha commentato negativamente la qualità delle immagini della selfie camera nei dispositivi Galaxy Z Fold, indicando che le fotografie risultavano estremamente sfocate. Nonostante sia il quarto dispositivo Galaxy ad adottare questa tecnologia, speranze di miglioramento risultano piuttosto basse, sia per la serie S che per i modelli futuri.

Futuro della tecnologia nella serie Galaxy Z Fold

Nonostante i dubbi sulla serie S, ci sono notizie più incoraggianti riguardo alla serie Galaxy Z Fold. Secondo quanto riportato dal rispettato sito Galaxy Club, Samsung prevede di apportare miglioramenti significativi alla selfie camera sotto il display nel Galaxy Z Fold 7. Queste innovazioni potrebbero risolvere le problematiche esistenti e presentare un prodotto che offre prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti.

L’adozione di questa tecnologia nella serie Galaxy Z Fold mostra come Samsung continui a investire e a cercare di affinare le proprie soluzioni fotografiche, anche se gli altri segmenti di mercato, tra cui la serie Galaxy S, rimangono in attesa di una revisione strategica. La scelta di non implementare immediatamente questa tecnologia nella serie S26 non sembri quindi riflettere un abbandono definitivo, quanto piuttosto una valutazione accurata del miglioramento necessario per soddisfare le aspettative degli utenti.

Amanti della tecnologia e utenti pazienti continueranno a monitorare i prossimi sviluppi in casa Samsung, desiderosi di scoprire come e quando nuove innovazioni tecnologiche saranno finalmente implementate nella loro gamma di smartphone.