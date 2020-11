Samsung sta davvero pensando di aggiungere una S Pen alla serie Galaxy Z Fold

Nell’ultimo anno ci sono state numerose voci che suggerivano la possibilità che Samsung stesse pensando di aggiungere una S Pen ai suoi smartphone pieghevoli, anche se finora non sono emerse molte prove concrete a sostegno di questa ipotesi. Tuttavia, un’applicazione emersa su Samsung Electronics WIPO (World Intellectual Property Office) sembra confermare le vere intenzioni dell’azienda.

La domanda WIPO è stata presentata nell’aprile 2020 e pubblicata all’inizio di questa settimana, e sembra confermare che Samsung stia davvero valutando la possibilità di aggiungere una S Pen alla serie Galaxy Z Fold. L’applicazione, scoperta dai colleghi di LetsGoDigital, rivela una manciata di schizzi che raffigurano proprio un generico modello Galaxy Z Fold abbinato a una S Pen. La stilo trova posto all’interno del corpo del telefono, proprio come avviene sulla serie Galaxy Note. Per essere chiari, gli schizzi non rivelano un vero design del prodotto, ma chiariscono l’uso di una S Pen insieme ad un display pieghevole.

Altro particolare interessante è che l’applicazione in questione sembra menzionare la tecnologia del digitalizzatore EMR (Risonanza Elettromagnetica). Un dettaglio che contrasta con quanto emerso nelle ultime indiscrezioni relative al Galaxy Z Fold 3, che suggerivano l’adozione della tecnologia AES da parte di Samsung per portare la S Pen sui propri “foldable”. La soluzione AES è più costosa del digitalizzatore EMR, ma riesce a fornire delle prestazioni migliori ed è più adatta per i display pieghevoli anche da un punto di vista tecnico.

Tuttavia, c’è anche chi sostiene che l’applicazione non menzioni la tecnologia AES perchè è stata depositata ad aprile: pertanto l’impressione è che le voci più recenti riguardanti il ​​Galaxy Z Fold 3 e la S Pen siano quelle maggiormente pertinenti. Samsung potrebbe avere semplicemente una migliore comprensione di come abbinare la S Pen con uno schermo pieghevole rispetto a sei mesi fa.

Fonte Sammobile