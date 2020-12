Samsung rivela la roadmap di Android 11. I due Galaxy Note 20 lo riceveranno già a dicembre

All’incirca quattro mesi fa, Samsung annunciava ufficialmente l’aggiornamento One UI 3.0, ovvero la nuova versione della personalizzazione del gigante di Seul. Per questo periodo di fine anno, Samsung ha voluto svelare anche la roadmap che consentirà a molti suoi prodotti di ricevere la One UI 3.0 con Android 11, la versione più recente del robottino verde.

Diversamente da quanto si pensava fino a qualche settimana fa, Samsung rilascerà Android 11 su diversi telefoni già entro la fine di quest’anno (e non solo su tre prodotti, come trapelato in precedenza). Oltre alla serie S20, che comprende il Galaxy S20, il Galaxy S20+, il Galaxy S20 FE e il Galaxy S20 Ultra 5G, l’undicesima versione del sistema operativo di Google arriva anche sul Galaxy Note 20 e sul Galaxy Note 20 Ultra 5G, per la gioia dei possessori di questi dispositivi.

Ma non è tutto, perchè già nel mese di gennaio saranno molti gli smartphone del colosso sudcoreano ad aggiornarsi ad Android 11. L’update “sbarcherà” su tutta la gamma Galaxy S10, comprese S10e e S10 Lite, inclusi S10e e S10 Lite, e anche su tutti i telefoni Galaxy Note 10. Inoltre, stando alla roadmap fornita da Samsung, Android 11 arriverà a gennaio anche sui telefoni A51 e A51 5G. Infine, l’aggiornamento ad Android 11 è previsto per il prossimo mese anche sui vari “foldable” dell’azienda di Seul: il Galaxy Z Fold 2 e il Fold di prima generazione, ad esempio, ma anche Galaxy Z Flip e Z Flip 5G.

Nei mesi successivi, Android 11 arriverà anche su tanti altri device, tra cui i Galaxy A. L’aggiornamento farà capolino anche su molti tablet del produttore della Corea del Sud, come ad esempio il Tab A7 e il Tab Active Pro. Tutti questi prodotti potranno godere delle tantissime novità garantite da Android 11 e dalla One UI 3.0, a cominciare dal miglioramento in termini di prestazioni e da un incremento dell’autonomia.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Android Authority