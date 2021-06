Samsung ritarda il Galaxy S21 FE per “carenza di componenti”

Samsung sembra aver deciso di ritardare il lancio del Galaxy S21 FE. Stando a quanto riportato da diverse fonti, infatti, i piani di produzione del colosso sudcoreano sarebbero stati rallentati a causa di una carenza di componenti.

Un articolo della fonte sudcoreana ETNews – ora scomparso, ndr – riportava proprio questa motivazione, spiegando che Samsung ha sospeso la produzione del Galaxy S21 FE a causa di una carenza di chip. Una situazione che il gigante di Seul già immaginava lo scorso marzo, quando sottolineava che la carenza avrebbe influito sulla sua attività nel trimestre successivo.

Non a caso, il Galaxy S21 FE non sarà il primo prodotto Samsung a subire ritardi a causa della carenza di chip. La diffusa carenza di semiconduttori sarebbe alla base della decisione di Samsung di non lanciare un telefono della serie Galaxy Note entro il 2021. Ma non è tutto, dato che il rilascio degli ultimi modelli di fascia media dell’azienda – il Galaxy A52 e A72 – è stato ritardato in vari mercati per lo stesso motivo.

Addirittura, stando a quanto riportato dal noto leaker Roland Quandt, la produzione del Galaxy S21 FE non sarebbe stata interrotta a causa della carenza di chip, ma non sarebbe proprio mai cominciata. Inizialmente, il lancio ufficiale del Galaxy S21 FE era previsto per il mese di agosto, insieme ai due pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 e ai nuovi smartwatch.

L’impressione è che l’atteso telefono non verrà rilasciato prima di settembre, ma se i problemi dovessero persistere non è nemmeno escluso che il gigante sudcoreano non decida per una soluzione drastica, ovvero la cancellazione definitiva dello smartphone.

Bloomberg ha contattato Samsung per chiarimenti sulla questione. L’azienda di Seul non ha smentito le voci, precisando di non aver ancora preso una decisione sulla sospensione della produzione del suo nuovo smartphone. Un report rivela che il problema potrebbe avere qualcosa a che fare con “un ciclo tra prodotti esistenti”, il che suggerisce che Samsung potrebbe pianificare di “distanziare” le versioni.

