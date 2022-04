Samsung, in arrivo la riparazione “fai da te” (ma non per i Galaxy S22)

Samsung ha annunciato ieri una nuova partnership con iFixit che consentirà al gigante di Seul di fornire componenti autentiche, strumenti di riparazione e guide di riparazione ai clienti che desiderano riparare i propri dispositivi Galaxy.

Il nuovo programma di Samsung segue la strada tracciata dal programma di autoriparazione introdotto da Apple lo scorso anno: si tratta del programma “Riparazione self-service”, progettato per consentire agli utenti di eseguire le proprie riparazioni acquistando parti e manuali di riparazione da Apple. Per ora è limitato ai soli iPhone 12 e iPhone 13, sebbene la Mela abbia già in programma di estendere questa possibilità anche ad altri iPhone più datati nel prossimo futuro.

Proprio come avviene con il programma di riparazione di Apple, anche l’opzione di riparazione proposta da Samsung è attualmente limitata. La società sudcoreana e iFixit forniranno parti di riparazione per Galaxy S20, Galaxy S21 e Tab S7 Plus, ma non per gli ultimi dispositivi Galaxy S22. Samsung prevede di lanciare la sua iniziativa in estate: nel corso del tempo l’azienda di Seul garantirà il supporto anche ad altri dispositivi.

I clienti che decideranno di utilizzare il programma di riparazione automatica di Samsung potranno ricevere guide dettagliate per la riparazione per la sostituzione del display, del vetro posteriore e anche delle porte di ricarica, con le parti usate che potranno essere restituite a Samsung per favorire il riciclo. Ramon Gregory, vicepresidente senior dell’assistenza clienti di Samsung, ha spiegato che l’azienda asiatica sta “creando più modi per consentire ai consumatori di prolungare la durata dei propri prodotti con le migliori esperienze di assistenza possibili”.

