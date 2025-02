Samsung rinvia il lancio del suo primo smartphone pieghevole con tre schermi

Un nuovo smartphone pieghevole di Samsung sta attirando l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Tuttavia, secondo le ultime notizie, il lancio del dispositivo, che presenta un design innovativo con tre schermi, non avverrà in concomitanza con il Galaxy Z Flip 7 e il Galaxy Z Fold 7. Le informazioni arrivano da un noto leaker del settore e suggeriscono che gli utenti dovranno attendere un po' più a lungo per vedere questo modello all'avanguardia.

L'attesa per il nuovo smartphone pieghevole

Fino a poco tempo fa, si era ipotizzato che Samsung potesse presentare il suo smartphone pieghevole a tre schermi durante un imminente evento Unpacked, dove di solito vengono svelati i nuovi modelli della serie Galaxy. Tuttavia, il leaker Max Jambor ha recentemente fatto sapere che non sarà così. Secondo le sue dichiarazioni, il dispositivo pieghevole con tre schermi debutterà solo a un “momento successivo”, il che significa che gli utenti potranno godere di questo nuovo prodotto solo più avanti nel tempo.

Questa notizia ha suscitato un certo interesse, soprattutto perché Samsung ha una lunga tradizione di lanci annuali di nuovi dispositivi pieghevoli a luglio. Il fatto che il lancio del modello con tre schermi possa slittare di almeno sei mesi suggerisce che le tempistiche di sviluppo e di perfezionamento del prodotto potrebbero essere più lunghe del previsto.

Dettagli sul dispositivo pieghevole

Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung è stato oggetto di diverse indiscrezioni. Secondo le fonti, il dispositivo dovrebbe includere due cerniere pieghevoli e promette una struttura innovativa rispetto ai concorrenti. In confronto, il HUAWEI Mate XT utilizza una combinazione di una cerniera pieghevole interna e una esterna, creando così una forma a Z.

Le specifiche trapelate finora indicano che il Galaxy con tre schermi avrà uno schermo esterno di 6,49 pollici e un display interno di 9,96 pollici. Questo potrebbe rappresentare un notevole passo avanti nella tecnologia dei display pieghevoli, amplificando l’interesse degli utenti verso le possibilità di un utilizzo multitasking e di un’esperienza visiva avanzata.

Tempistiche di lancio e aspettative

L'annuncio di un lancio ritardato ha spinto gli esperti a ipotizzare che il nuovo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato tra settembre e ottobre del 2025, in concomitanza con il lancio di altri dispositivi Samsung come i modelli FE e i tablet di punta. Questa strategia di lancio non sarebbe insolita per l'azienda, ma lascerebbe i fan della tecnologia a guardare con trepidazione l'orizzonte, in attesa di nuovi aggiornamenti.

Con un panorama sempre più competitivo nel settore degli smartphone pieghevoli, Samsung sa bene che la qualità e le innovazioni nel design saranno fondamentali per attrarre i consumatori. L’attesa per il lancio di questo dispositivo segna l’ulteriore evoluzione della tecnologia mobile e, anche se potrebbe non arrivare in tempi brevi, l'interesse è sicuramente alto. Gli appassionati di tecnologia continueranno a seguire da vicino gli sviluppi e le comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.