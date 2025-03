Samsung rilascia la seconda beta di One UI 7 per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra con nuove funzionalità

Con l’uscita della beta della One UI 7, Samsung continua a migliorare l’esperienza sui suoi dispositivi Galaxy S23. Questa nuova versione beta non solo corregge alcuni bug della release precedente, ma introduce anche diverse funzionalità innovative apprese dalla serie Galaxy S25. Gli utenti possono così anticipare l’arrivo della versione stabile prevista a breve.

Aggiornamenti significativi nella One UI 7 beta 2

La serie Samsung Galaxy S23 compie un passo decisivo verso la stabilità con il rilascio della seconda beta della One UI 7, progettata per funzionare con Android 15. Questo aggiornamento, identificato con il codice firmware ZYCE, è attualmente in distribuzione a partire dal Regno Unito. Chi partecipa al programma beta può quindi aggiornare i propri dispositivi e sfruttare le nuove migliorie offerte.

La beta introduce innanzitutto delle correzioni ai problemi riscontrati nella versione precedente, un passaggio fondamentale per affinare le prestazioni del software. Inoltre, sono state integrate diverse funzionalità derivate dalla serie Galaxy S25. Tra queste spicca la possibilità di attivare Google Gemini semplicemente premendo a lungo il tasto di accensione, facilitando così l’accesso all’assistente virtuale. È stata anche implementata un’opzione che consente agli utenti di selezionare parte di un testo su pagine web o in specifiche app per accedere a strumenti di scrittura e riepilogo.

Un’altra novità interessante è la modalità fotografica che riguarda l’uso della lente Panorama. Utilizzando l’app Fotocamera, gli utenti possono ora visualizzare un nuovo pulsante che, una volta attivato, permetterà di riempire lo schermo con l’immagine panoramica. Muovendo il dispositivo, sarà possibile esplorare lo scatto in modo interattivo, creando un’esperienza di visualizzazione più coinvolgente e immersiva.

Bug corretti e limitazioni della beta

Il changelog dell’aggiornamento evidenzia la correzione di diversi problemi tecnici, in particolare relativi a widget, routine, interfaccia e NFC. Nonostante non si tratti di una lista molto lunga, ogni correzione avvicina gli utenti al rilascio della versione definitiva, confermando la volontà di Samsung di migliorare la qualità del software prima della sua diffusione ufficiale.

Tuttavia, gli utenti della serie Galaxy S23 non potranno accedere a funzionalità come Audio Eraser e la ricerca con linguaggio naturale nelle impostazioni, almeno per ora. Questo aspetto evidenzia alcune limitazioni rispetto alla serie Galaxy S25, ma resta la possibilità di ulteriori aggiornamenti in futuro.

Procedura per aggiornare i dispositivi Galaxy S23

È importante sottolineare che il programma beta della One UI 7 attualmente non è disponibile ufficialmente in Italia, indipendentemente dal modello del dispositivo. Gli utenti residenti in Paesi partecipanti al programma beta e già registrati tramite Samsung Members possono aggiornare la loro versione del software seguendo un procedimento semplice.

Basta andare nelle impostazioni di sistema e selezionare il percorso per l’aggiornamento software: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Dopo aver avviato la ricerca per il nuovo aggiornamento, si potrà procedere con l’installazione della seconda beta.

Per chi desidera un’installazione più diretta e manuale della beta sui propri Galaxy S23, è possibile consultare le guide disponibili online specificamente dedicate a questo processo.