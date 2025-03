Samsung rilascerà nuove app di terze parti per il Now Bar di One UI 7: ecco le novità

Samsung si prepara a introdurre nuove applicazioni di terze parti nel suo Now Bar di One UI 7, un elemento distintivo della sua interfaccia utente. Le modifiche sono attese con grande interesse, poiché potrebbero migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente, permettendo integrazioni che fino ad ora non erano disponibili. In questa occasione si parla di nomi noti come Kakao T, Naver Sports, YouTube e YouTube Music, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Le nuove integrazioni del Now Bar

Secondo un rapporto di ETNews, Samsung sta considerando l’inserimento di diverse applicazioni compatibili all’interno del suo Now Bar. Questa nuova funzionalità è destinata a fornire “azioni tra app”, un aspetto che rappresenta una delle caratteristiche chiave della nuova serie Galaxy S25. L’idea è quella di mantenere coerenza anche con l’introduzione di app di terze parti, rendendo l’uso del dispositivo molto più personalizzabile.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tra le app menzionate, Kakao T, un popolare servizio di trasporto in Corea del Sud, risulta particolarmente interessante per gli utenti, in quanto fornisce funzionalità per prenotare taxi, noleggiare scooter e gestire altri servizi di trasporto. Anche Naver Sports sembra fare capolino nel Now Bar, potenzialmente permettendo agli utenti di accedere a informazioni sportive similmente a come si fa su Google Sports. Al momento, però, i dettagli su cosa potrebbero includere queste app sono ancora vaghi.

Le aspettative su YouTube e YouTube Music

Un altro punto di grande interesse riguarda YouTube e YouTube Music, che secondo i rumor potrebbero essere integrate nel Now Bar, ma attualmente non risultano installate. Questa possibile aggiunta sarebbe molto apprezzata dagli utenti, dato il ruolo centrale dei servizi di streaming nella quotidianità. Tuttavia, non ci sono informazioni dettagliate su quando e come queste integrazioni saranno attuate, quindi i fan di Samsung dovranno attendere ulteriori sviluppi.

Una settimana fa, sono emerse voci riguardo a nuove funzionalità del Now Bar, inclusa una presunta “forzatura” nel supporto per tutte le app di terze parti. Queste nuove opzioni di personalizzazione potrebbero donare agli utenti maggiore libertà nel modificare l’aspetto e le funzioni del Now Bar, rendendo l’esperienza d’uso molto più dinamica.

Aggiornamenti recenti e miglioramenti del Now Bar

Recentemente, una patch di aggiornamento ha migliorato la funzione sportiva del Now Bar, semplificando notevolmente la consultazione delle informazioni relative alle squadre preferite e ai punteggi. Gli utenti adesso possono navigare attraverso schede dedicate a “Seguire” e “Raccomandati”, oltre a poter visualizzare una lista completa delle organizzazioni sportive disponibili. Questo aggiornamento non solo ha reso più agevole la gestione delle notifiche, ma ha anche ottimizzato il collegamento dell’utente con il mondo dello sport in modo più diretto e intuitivo.

Samsung sta quindi preparando una serie di migliorie significative che potrebbero benissimo rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. Se tutte queste novità andranno in porto, il Now Bar di One UI 7 potrebbe diventare un punto di riferimento per le interfacce utente dei dispositivi mobili, portando con sé un’ondata di innovazione e praticità.