Samsung rilancia il suo caricabatterie wireless 3-in-1: è finalmente disponibile in Corea

Samsung ha confermato il ritorno del suo caricabatterie wireless magnetico 3-in-1, un accessorio atteso da molti dopo una fase di incerta disponibilità. Sebbene il caricabatterie fosse stato presentato a gennaio in occasione del lancio della serie Galaxy S25, la sua apparizione è stata seguita da una rapida rimozione della pagina prodotto, suscitando preoccupazioni sulla sua effettiva commercializzazione. Fortunatamente, nuove notizie rivelano che il prodotto è ora in vendita direttamente sul sito di Samsung Corea, dando nuova linfa agli utenti interessati.

Ritorno sul mercato del caricabatterie 3-in-1

Nel gennaio scorso, durante l’evento di lancio della serie Galaxy S25, Samsung ha svelato il suo innovativo caricabatterie wireless 3-in-1. Questo accessorio ha suscitato grande interesse, promettendo la possibilità di ricaricare simultaneamente smartphone, auricolari e smartwatch. Tuttavia, dopo un mese, la pagina dedicata al prodotto è scomparsa dal sito ufficiale, lasciando molti a chiedersi se il caricabatterie fosse stato cancellato. La recente notizia della sua disponibilità in Corea del Sud ha però dissipato i dubbi, mostrando che il caricabatterie è pronto a raggiungere gli utenti.

Samsung Korea ha annunciato che il caricabatterie è in vendita al prezzo di 119.000 won, pari a circa 81 dollari. Per il momento, il caricabatterie è disponibile soltanto nella colorazione nera, attirando l’attenzione di chi cerca un dispositivo versatile e dal design elegante.

Caratteristiche del caricabatterie wireless

Il caricabatterie wireless 3-in-1 di Samsung non è solo un accessorio pratico, ma offre anche funzionalità avanzate per una ricarica efficiente. Supportando lo standard Qi 2 e il Magnetic Power Profile , il caricabatterie permette agli utenti di collegare in modo magnetico sia iPhone dotati di tecnologia MagSafe che smartphone Android equipaggiati con apposite custodie compatibili. Il sistema di allineamento magnetico garantisce una maggiore efficienza nella ricarica, ottimizzando la connessione tra il dispositivo e le bobine di ricarica.

Le specifiche tecniche rivelano che il caricabatterie è progettato per ricaricare diversi dispositivi in un colpo solo: dal Galaxy S25 a tutti i modelli della serie Galaxy Z e Galaxy Watch, tra cui Watch Ultra e Watch 7, fino agli auricolari Galaxy Buds, inclusi Buds 3 Pro e Buds Live. Questo rappresenta un passo significativo verso una ricarica centralizzata, riducendo il numero di alimentatori e cavi necessari.

Compatibilità e futuro del caricabatterie

In un’ulteriore notizia interessante, Samsung ha confermato che anche i telefoni Galaxy Z dotati di custodie magnetiche certificate Qi 2.0 sono inclusi nell’elenco dei dispositivi compatibili. Ciò fa ipotizzare che i futuri dispositivi pieghevoli Galaxy Z potrebbero beneficiare di queste custodie, soddisfacendo la domanda di accessori moderni per gli utenti più avanzati.

Ancora non ci sono informazioni su una distribuzione globale o su eventuali canali di acquisto al di fuori della Corea, il che potrebbe limitare l’accesso per i consumatori in altre regioni. Tuttavia, ci si aspetta che le opportunità di importazione da fonti coreane diventino disponibili per coloro che attendono di mettere le mani su questo accessorio versatile.

Samsung sembra quindi voler mantenere viva l’innovazione nel settore degli accessori, e la disponibilità attuale del caricabatterie 3-in-1 è solo un altro capitolo nella continua evoluzione della sua offerta di prodotti.