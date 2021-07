Samsung pensa ad una ricarica (molto) più rapida per i Galaxy S22

Ci è voluto molto tempo prima che Samsung si lasciasse alle spalle lo standard di ricarica rapida da 15 W che utilizzava da molti anni per i suoi dispositivi. Come ricordano i fan, la società sudcoreana ha introdotto la ricarica super veloce da 25 W e 45 W nel 2019, accontentando le richieste degli utenti.

Tuttavia, la mossa dello scorso anno ha fatto storcere il naso agli appassionati dei prodotti del gigante di Seul. Samsung aveva infatti deciso di fare un passo indietro, destinando la ricarica da 25 W alla gamma Galaxy Note 20. In molti speravano che questa limitazione non venisse confermata con la serie Galaxy S21, ufficializzata da Samsung a gennaio 2021, ma si è rivelata una speranza vana.

Ma i fan di Samsung hanno buoni motivi per guardare con fiducia al prossimo futuro. Alcune voci recenti hanno infatti suggerito che Samsung starebbe pensando di lanciare i telefoni della prossima serie Galaxy S22 addirittura con il supporto per la ricarica da 65 W. Proprio nelle ultime ore un’altra fonte è sembrata corroborare questa indiscrezione.

FrontTron, leakster molto noto su Twitter, ha appena pubblicato che il supporto per la ricarica da 65 W è in fase di test per “Rainbow RGB”. Di cosa si tratta esattamente? Di recente è venuto fuori che Rainbow è il nome in codice per la serie di telefoni Galaxy S22, con R, G e B che stanno ad indicare Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Ma vedremo la ricarica da 65 W su tutti i modelli Galaxy S22? Molto probabilmente no (forse solo nei modelli più prestanti), anche se non si può mai sapere cosa bolle nel pentolone di Samsung. Ciò che sarà interessante vedere è quanto sarà più potente rispetto alla ricarica da 25 W, che è già di per sé abbastanza veloce.

A questo punto, la domanda che si potrebbero porre molti utenti è se ci sarà o meno un caricabatterie incluso nella confezione. Come noto, nelle confezioni dei telefoni Galaxy S21 non abbiamo trovato caricabatterie né tantomeno auricolari, e sembra proprio che Samsung voglia proseguire su questa strada anche per i suoi prossimi smartphone top di gamma.

Fonte SamMobile