Samsung riavvia il rollout di Android 15 con One UI 7 per la serie Galaxy S24

Samsung ha avviato nuovamente il rollout di One UI 7 basato su Android 15 per i dispositivi della serie Galaxy S24. Questa svolta arriva dopo mesi di attesa e diversi tentativi di beta testing che non hanno ottenuto il successo sperato. Il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile in Corea del Sud e si prevede una diffusione più ampia nei prossimi giorni, a meno che non emergano problematiche che possano nuovamente ritardare la distribuzione.

L’avvio del rollout in Corea del Sud

Il rollout è iniziato nella patria di Samsung, la Corea del Sud, dove il nuovo build, identificato come BYD9, è stato reso disponibile per gli utenti. Samsung ha deciso di ripartire dal suo mercato di origine per motivi strategici, permettendo di monitorare eventuali difetti prima di estendere il rilascio ad altre regioni come India, Unione Europea e Stati Uniti. Nonostante questa strategia, i tempi di attesa potrebbero allungarsi ulteriormente, dato che le aziende in genere evitano di rilasciare nuovi aggiornamenti verso la fine della settimana lavorativa, rendendo più difficile il monitoraggio dei report relativi a bug.

I timori legati ai bug del lock screen

Nonostante l’inizio del rollout, permangono dubbi e preoccupazioni riguardanti un bug noto, legato all’animazione della schermata di blocco. Questo problema era stato precedentemente identificato come la causa principale per la sospensione del rollout iniziale. Gli utenti che stanno testando il build BYD9 su un Galaxy S24 Ultra hanno segnalato che l’errore persiste, portando a interrogativi su quale sia l’effettivo stato del software. La comunità degli utenti è ansiosa e spera che questo problema non sia sufficientemente critico da costringere Samsung a interrompere nuovamente la distribuzione dell’aggiornamento.

Aspettative future per il rollout di One UI 7

Ora che Samsung ha riavviato questo processo, ci sono buone probabilità che il rollout si espanda se tutto procederà senza intoppi. Tuttavia, la situazione rimane delicata e gli utenti sono avvertiti di mantenere le aspettative moderate. La presenza di bug in una nuova versione software non è inusuale, ma le ripercussioni di un malfunzionamento significativo potrebbero portare a nuove sospensioni. Gli addetti ai lavori e gli utenti stanno tenendo d’occhio con attenzione i cambiamenti, sperando in sviluppi positivi dalla casa tecnologica coreana.

Samsung ha invitato chiunque abbia informazioni o suggerimenti a contattare il suo staff, offrendo la possibilità di rimanere anonimi o di ricevere riconoscimenti per i contributi forniti. La situazione odierna continua a evolvere e la comunità di utenti e appassionati di tecnologia aspetta di vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi giorni.