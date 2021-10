Samsung riattiva la pagina di supporto del Galaxy S21 FE: ci siamo?

La telenovela che vede protagonista ormai da diverse settimane il (presunto) Galaxy S21 FE si arricchisce con una nuova puntata, anche se stavolta l’indiscrezione sembra guardare verso una soluzione positiva.

Il sito MySmartPrice ha infatti provveduto a segnalare che la pagina di supporto del Galaxy S21 FE è di nuovo attiva dopo che era stata cancellata da Samsung, suggerendo il rinvio o addirittura la cancellazione del prodotto. Si tratta senz’altro di una buona notizia, che lascia immaginare come il prodotto possa essere rilasciato a breve: tuttavia, viste le tante voci degli ultimi tempi, meglio prendere il tutto con cautela.

Al momento, la pagina di supporto del Galaxy S21 FE non fornisce altri dettagli, fatta eccezione per il numero di modello dello smartphone, SM-G990B. Pertanto non è possibile sapere se davvero il gigante di Seul sta per rilasciare ufficialmente il telefono tanto atteso, anche se ovviamente questa probabilità sembra ora molto più alta.

Le ultime indiscrezioni fornite dai leaker parlavano di un lancio del Galaxy S21 FE stabilito per gennaio 2022, forse assieme alla serie Galaxy S22 in un unico evento Unpacked. Tuttavia, c’è anche chi sostiene che Samsung possa ragionare su due eventi, facendo slittare i Galaxy S22 a febbraio.

Sta di fatto che il Galaxy S21 FE è senza dubbio uno dei telefoni più “chiacchierati” degli ultimi anni. In un primo momento era stato confermato l’avvio della produzione, poi è sopraggiunto uno stop a causa dell’ormai nota carenza di chip. Successivamente, come accennato, si è parlato di una cancellazione da parte di Samsung, poi ridimensionata ad un ritardo. Grande è la confusione sotto al cielo, per utilizzare una storica citazione.

Va però rimarcato che la carenza di chip è un problema reale che sta interessando l’intera industria tecnologica. Galaxy S21 FE, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere lo stesso processore della serie Galaxy S21, ovvero l’ottimo Snapdragon 888. Il processore alimenta anche i telefoni pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3, rilasciati di recente da Samsung, pertanto è comprensibile che l’azienda sudcoreana possa avere difficoltà con la produzione dell’S21 FE.

Galaxy S21 FE, cosa aspettarci: le probabili specifiche del telefono

Le tante voci sul Galaxy S21 FE hanno comunque fatto qualcosa di buono. Se da una parte hanno contribuito ad aumentare l’incertezza sull’arrivo di questo telefono, dall’altra hanno fornito indicazioni piuttosto esaustive sulle caratteristiche del prodotto. Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere abbastanza simile al Galaxy S21 e al Galaxy S21 Plus, in termini di design: probabile quindi che il device sia dotato di un display “piatto”, con un foro dove troverà posto la fotocamera anteriore.

Il display dovrebbe essere un AMOLED da 6,4 o 6,5 pollici, molto probabilmente con la frequenza di aggiornamento da 120Hz diventata ormai uno standard con gli ultimi telefoni Samsung.

Il telefono dovrebbe inoltre arrivare con una tripla fotocamera con obiettivi da 32, 12 e 8 MP. Oltre al chip Snapdragon 888 – che sarà abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage – il nuovo smartphone dell’azienda della Corea del Sud sarà equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W.

Fonte Phone Arena