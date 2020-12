Samsung non lascia ma raddoppia: per il 2021 previsti quattro smartphone pieghevoli

Samsung è stata una delle prime aziende a “lanciarsi” nel settore degli smartphone pieghevoli, e i risultati sono stati senza dubbio soddisfacenti. Anche per questo, il proposito del gigante di Seul per il 2021 è di continuare su questa strada, anzi di “raddoppiare” l’offerta. E’ questo ciò che trapela da alcune fonti sudcoreane, che affermano che il colosso asiatico avrebbe già dato il via libera a due modelli Galaxy Z Fold 3 e un altro paio di successori dei dispositivi Galaxy Z Flip rilasciati quest’anno.

L’impressione è che proprio il Galaxy Z Flip potrebbe non avere un “numero due”: Samsung, infatti, lancerebbe direttamente la serie Galaxy Z Flip 3. Chiaramente, almeno per ora, si tratta solo di indiscrezioni, da prendere con la dovuta cautela.

Al di là dei nomi, il report indica che non vedremo nuovi fattori di forma nei pieghevoli 2021 di Samsung, diversamente dalle voci degli ultimi tempi che riferivano di un ragionamento da parte dell’azienda sudcoreana su eventuali dispositivi con display “estensibili”. Tuttavia, Samsung non avrebbe affatto rinunciato a questa soluzione: il piano dell’azienda è quello di continuare a lavorare su questa tecnologia per almeno un altro anno prima di provare a produrla in serie.

Tutti e quattro gli altri pieghevoli dovrebbero invece arrivare nella seconda metà del 2021. I due modelli Galaxy Z Fold 3 differiranno principalmente in base ai loro mercati di destinazione, poiché Samsung sembra avere in mente un “dispositivo speciale” per il mercato cinese. L’altra buona notizia è che tutti e quattro i dispositivi pieghevoli verranno lanciati quasi certamente con il supporto 5G. Naturalmente, questo forte impegno del gigante di Seul sugli smartphone pieghevoli rende quasi certo l’abbandono della serie Galaxy Note, anche se le ultime indiscrezioni riferiscono che Samsung rilascerà un ultimo telefono appartenente a questa gamma.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile