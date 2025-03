Samsung punta sull'intelligenza artificiale al Mobile World Congress 2025 di Barcellona

Dal 3 al 6 marzo 2025, Barcellona ospiterà il Mobile World Congress , una delle fiere più attese nel settore della tecnologia mobile. Samsung, dopo il lancio della gamma Galaxy S25, si prepara a mostrare la propria leadership nel campo dell'intelligenza artificiale applicata ai dispositivi mobili. Con una serie di novità sul fronte hardware e software, l'azienda coreana si propone di impressionare il pubblico con innovazioni che mirano a migliorare l'esperienza utente.

Samsung e il focus sull'intelligenza artificiale

Alla base della presenza di Samsung al MWC 2025 c'è il forte impegno per sviluppare e integrare funzionalità di intelligenza artificiale nei propri smartphone. L’azienda ha reso chiaro che l’intelligenza artificiale mobile, o “AI mobile”, è diventata prioritaria nell’ecosistema Galaxy. I Galaxy S25 hanno già dimostrato il loro valore, attirando l'attenzione di utenti e critici nei primi dettagli sul mercato.

Questi nuovi smartphone offrono una vera e propria assistenza AI, rendendo la navigazione tra le app estremamente fluida. Per esempio, gli utenti possono cercare un ristorante su Google Maps e, grazie a un comando vocale, condividere queste informazioni tramite l’app Messaggi con Gemini. Questa funzione non si limita alle sole applicazioni di Samsung ma include anche alcune app di terze parti, dimostrando l'apertura dell'ecosistema dell'azienda.

Samsung non si ferma qui: presenta anche la funzione Cerchia & Cerca, strumento fondamentale per l'interazione con l'intelligenza artificiale, oltre a Gemini Live che permette conversazioni in tempo reale con l'assistente virtuale. Inoltre, attraverso Now Brief, gli utenti possono ricevere contenuti personalizzati e suggerimenti, rendendo la loro esperienza ancora più interattiva.

Anche la fotografia beneficia di queste innovazioni, con nuove funzionalità per le fotocamere del Galaxy S25, come l'Assistente al disegno e la Ricerca Galleria, che facilitano la gestione delle immagini ed elevano la qualità dei risultati. Il cuore di queste tecnologie rimane il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, realizzato in collaborazione con Qualcomm, capace di garantire prestazioni elevate e un’efficienza che arricchisce ulteriormente l'esperienza utente.

Novità nella gamma Galaxy S25 e nelle serie A

Il MWC 2025 segnerà anche il debutto del Galaxy S25 Edge, già anticipato durante la presentazione dei Galaxy S25. Questo dispositivo promette di portare sul mercato ulteriori innovazioni, accompagnato dall'arrivo dei nuovi Galaxy A56, A36 e A26, specializzati nella fascia media. Questi modelli non solo integrano le funzionalità offerte dall’intelligenza artificiale, ma garantiscono anche un supporto software duraturo: Samsung promette sei anni di aggiornamenti e patch di sicurezza per tutti e tre i modelli, un impegno raro nel settore.

La gamma Galaxy A si rivolge a un pubblico che cerca potenza accessibile senza dimenticare la qualità. Grazie all'introduzione di funzioni AI, gli utenti troveranno strumenti utili per migliorare la propria esperienza quotidiana di utilizzo degli smartphone, ricevendo così un valore aggiunto in termini di funzionalità.

AI e salute: nuove funzioni per il benessere

Samsung ha annunciato che il MWC 2025 sarà una vetrina per le novità relative all'intelligenza artificiale focalizzate sulla salute e il benessere. Gli utenti potranno scoprire strumenti innovativi, come il punteggio energetico e consigli personalizzati sul fitness, volti a migliorare la vita quotidiana. Queste implementazioni includono anche la misurazione del sonno e altre funzionalità interessanti integrate con app come SmartThings e Samsung Food, tutte progettate per rendere la vita degli utenti più sana e connessa.

In questo contesto, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo primario nel futuro della Smart Home. Samsung mostrerà diversi casi d’uso che dimostreranno come le soluzioni "Home AI" possano semplificare la gestione della casa, offrendo un controllo ottimale su dispositivi smart.

Presentazione del Project Moohan e altre innovazioni

Un altro punto saliente della presentazione di Samsung al MWC 2025 riguarda il Project Moohan, un visore innovativo basato su Android XR. Questo dispositivo permetterà di esplorare il potenziale della realtà aumentata combinata con l'intelligenza artificiale, invitando gli utenti a immaginare un futuro digitale in cui queste tecnologie si integrano in modo naturale nelle loro vite.

In aggiunta, Samsung presenterà soluzioni RAN virtualizzate , nuove radio 5G e la suite di automazione intelligente Samsung CognitiV Network Operations Suite . L'aspettativa è di dimostrare come le soluzioni software end-to-end possano massimizzare l'uso dell'AI, migliorando l’efficienza operativa per gli operatori di telecomunicazioni. Infine, i visitatori avranno la possibilità di osservare dal vivo il funzionamento di una rete 5G privata, una dimostrazione che segna un passo importante verso l'evoluzione della connettività industriale.