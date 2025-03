Samsung pronta a lanciare occhiali smart: una nuova frontiera tecnologica nel 2025

Il 2025 si preannuncia un anno fondamentale per la tecnologia indossabile, con Samsung che si appresta a svelare i suoi occhiali smart, un potenziale rivale ai noti Ray-Ban Meta Smart Glasses. La casa coreana, dopo un lungo periodo di sviluppo, è giunta alle fasi finali della produzione di questo innovativo dispositivo, denominato internamente “Haean“. L’obiettivo è un lancio previsto entro la fine dell’anno, come riportato da ET News, confermando l’impegno di Samsung nel settore in rapida evoluzione della realtà aumentata.

Sfide ergonomiche e design personalizzato

Uno dei punti cruciali per il team di progettazione di Samsung è l’ergonomia degli occhiali smart. Creare un dispositivo capace di adattarsi a diverse forme e dimensioni del viso rappresenta una priorità per garantire il massimo comfort agli utenti. Infatti, uno degli aspetti più criticati dei dispositivi indossabili è la loro vestibilità spesso poco versatile. Per affrontare queste problematiche, Samsung sta implementando un sistema di controllo gestuale che diminuisce la necessità di pulsanti fisici, semplificando notevolmente l’interazione con il prodotto.

Questa innovazione mira a offrire un’esperienza utente più fluida, rispondendo così alle esigenze di chi desidera un dispositivo pratico e intuitivo. L’attenzione al design e alla funzionalità rientra in una strategia che vuole rendere questi occhiali non solo utili, ma anche esteticamente gradevoli, un aspetto fondamentale per attrarre un pubblico più vasto.

Collaborazione con Google e visore XR

Il progetto Haean di Samsung non si limita solo agli occhiali smart. In parallelo, l’azienda sta collaborando con Google per sviluppare un visore XR, un dispositivo di realtà estesa basato su Android, noto come Project Moohan. Diversi dettagli ufficiali sono già stati resi pubblici, evidenziando l’impegno di entrambe le aziende nel creare soluzioni innovative nel campo della realtà aumentata. Entrambi i progetti rappresentano un passo decisivo verso l’integrazione della tecnologia nelle vite quotidiane.

Nonostante i tentativi passati nel mercato degli occhiali smart, come i Google Glass che non hanno ottenuto il successo sperato, ora sembra esserci un contesto favorevole per la diffusione di tali dispositivi. Con la giusta estetica e funzionalità, i Ray-Ban Meta hanno dimostrato che c’è un pubblico pronto ad accogliere questa tecnologia.

La strategia di mercato di Samsung

Da tempo circolano voci riguardo al possibile ingresso di Samsung nel mercato degli occhiali smart. Nel 2023, l’azienda aveva già registrato il marchio “Samsung Glasses“, segno di un interesse concreto per questa tecnologia emergente. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il nuovo dispositivo potrebbe essere alimentato da un chip Qualcomm e includere una fotocamera integrata, mantenendo un prezzo accessibile per favorire la diffusione di massa.

Inizialmente si pensava che il lancio potesse coincidere con la presentazione del Galaxy S25 a gennaio, ma ciò non è avvenuto. Fonti sudcoreane, comunque, confermano che gli occhiali smart sono attesi sul mercato entro la fine del 2025, probabilmente insieme al visore XR in sviluppo con Google.

Un mercato in evoluzione per la realtà aumentata

La realtà aumentata portatile sta attraversando una fase di transizione, movendosi verso dispositivi più sofisticati e orientati al consumatore. Dopo anni di prototipi e articoli di nicchia, il momento sembra maturo per proposte più concrete. Samsung, forte della sua esperienza nel settore degli indossabili e della capacità di produzione, ha le potenzialità per ridefinire gli standard in questo campo.

L’integrazione di questi nuovi occhiali con l’ecosistema di dispositivi già esistenti, come smartphone e smartwatch Galaxy, rappresenta un valore aggiunto significativo. Questa strategia potrebbe conferire a Samsung un vantaggio competitivo, favorendo interazioni senza soluzione di continuità tra i diversi dispositivi.

L’attenzione crescente verso la realtà aumentata portatile è il risultato di un cambiamento nelle esigenze degli utenti, che cercano un equilibrio tra l’immersività dei visori VR e la praticità degli smartphone. Questi occhiali smart promettono di proiettare informazioni direttamente nel campo visivo, mantenendo comunque il contatto con l’ambiente circostante.