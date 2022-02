Samsung, problemi anche con il display del Galaxy S21 FE

Nemmeno il tempo di capire quale problema affligge lo schermo di alcuni Galaxy S22 Ultra che Samsung deve già fare i conti con una nuova criticità che interessa un altro suo telefono.

Stavolta il protagonista delle lamentele degli utenti è il Galaxy S21 FE, successore del popolare Galaxy S20 FE, rilasciato poco più di un mese fa dopo un ritardo di diversi mesi che aveva fatto preoccupare non poco i fan di Samsung. Come riportato dall’autorevole sito 9to5Google, alcuni utenti avrebbero cominciato a riscontrare problemi con la frequenza di aggiornamento di questo dispositivo.

Il telefono può contare su un generoso display da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che favorisce uno scorrimento fluido. Nonostante ciò, a differenza dei top di gamma Samsung, il Galaxy S21 FE non viene fornito con la tecnologia LTPO che consente di regolare la frequenza di aggiornamento in base al contenuto che si sta visualizzando. Cosa vuol dire? Per farla breve, il display del Galaxy S21 FE può essere aggiornato a 120Hz o 60Hz, senza una transizione graduale tra queste frequenze di aggiornamento.

Tuttavia, per quanto strano possa sembrare, pare che il software vada talvolta a scegliere la frequenza di aggiornamento più lenta, ovvero quella a 60 Hz, causando inevitabilmente una maggiore lentezza di prestazioni sul telefono. Gli utenti interessati descrivono il bug come causa di “un enorme ritardo e balbettii” nelle animazioni sul telefono e nell’interfaccia utente: su un forum di supporto sono già molte le segnalazioni in merito a questa criticità.

Sembra che il problema (quasi certamente un bug del software, anche se non si può ancora escludere che si tratti di un guaio a carico dell’hardware) riguardi principalmente il Galaxy S21 FE alimentato con un processore Exynos. Come riportato da SamMobile, una possibile soluzione potrebbe consistere nello spegnere e riaccendere lo schermo.

Galaxy S22 Ultra e il problema al display: presto l’aggiornamento

Nel frattempo, sembra che i possessori del Galaxy S22 Ultra che hanno segnalato un problema con lo schermo del top di gamma possano tirare un sospiro di sollievo.

Samsung, infatti, ha appena fatto sapere di essere a conoscenza del bug che riguarda alcuni Galaxy S22 Ultra, ovvero delle strane linee pixelate che compaiono sulla schermata di blocco e sulla riproduzione dei video di YouTube. La società della Corea del Sud ha affermato di aver già lavorato a una patch per risolvere il problema e che presto verrà rilasciato un aggiornamento software.

Fino ad allora, Samsung consiglia agli utenti interessati dalla problematica di ridurre la risoluzione del display del Galaxy S22 Ultra a Full HD+ o di passare alla modalità colore vivido.

Fonte Phone Arena