Samsung, prezzi più bassi per le TV MicroLED 2022 (ma restano proibitivi)

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, l’azienda sudcoreana si è concentrata molto sulla sua tecnologia MicroLED per un paio d’anni, arrivando anche a lanciare dei modelli con dimensioni dello schermo superiori a 100 pollici. Chiaramente, come era facile immaginare, questi prodotti hanno un prezzo davvero insostenibile.

La TV MicroLED da 110 pollici è stata finora venduta a 170 milioni di won, circa 125.000 euro al cambio attuale: sono davvero pochissime le persone in tutto il mondo che possono spendere talmente tanto denaro per acquistare una televisione.

Fortunatamente, stando a quanto riportato da SamMobile, pare che il modello da 89 pollici su cui sta lavorando Samsung avrà un prezzo più basso, anche se sarà comunque alla portata di pochi.

I media coreani riferiscono che Samsung inizierà a produrre in serie i suoi televisori MicroLED da 89 pollici e 101 pollici entro il mese di maggio di quest’anno. Saranno questi i primi due modelli della serie MicroLED 2022, con il modello da 114 pollici che invece arriverà più tardi.

Il nuovo modello da 89 pollici dovrebbe costare circa 96 milioni di won, vale a dire poco più di 70.000 euro al cambio attuale. Il nuovo modello da 114 pollici potrebbe invece arrivare sul mercato al prezzo di circa 90.000 euro. Si tratta ovviamente di cifre ancora largamente inaccessibili per la stragrande maggioranza degli utenti.

Sempre SamMobile sottolinea come l’azienda con sede a Seul sia stata in grado di ridurre il costo di questi televisori utilizzando i pannelli TFT LTPS. Questo cambiamento nella tecnologia favorisce un processo di produzione più semplice con costi ridotti, consentendo in questo modo a Samsung di abbassare i prezzi di questi televisori ultra premium.

Fonte SamMobile