Samsung presenterà i Galaxy S23 a febbraio: arrivano conferme

Il 2022 sta per chiudersi e gli appassionati di smartphone possono dirsi soddisfatti, dato che l'anno ha portato con sé tanti nuovi telefoni, compresi molti top di gamma. Tuttavia, i fan di Samsung stanno già guardando all'inizio del prossimo anno: come ormai consuetudine, anche il 2023 aprirà con la nuova serie di telefoni del gigante di Seul, in questo caso Galaxy S23.

Nelle ultime settimane, man mano che ci si avvicina al periodo indicato, le indiscrezioni sui Galaxy S23 sono aumentate a vista d'occhio. Oltre alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei nuovi telefoni, le voci hanno riguardato anche l'esatta data di uscita della nuova serie di Samsung.

Di recente, infatti, era trapelata l'indiscrezione che voleva Samsung pronta a presentare ufficialmente la serie Galaxy S23 ai primi di gennaio o addirittura a fine dicembre. Ipotesi fin troppo ottimistiche: le voci successive hanno corretto il tiro, evidenziando che la società sudcoreana avrebbe rilasciato i suoi nuovi telefoni "tra gennaio e febbraio".

Al momento non c'è una data precisa sulla presentazione ufficiale dei Galaxy S23 e chiaramente ci vorrà ancora del tempo prima che l'azienda confermi la tempistica esatta dell'annuncio della nuova serie. Mancano ancora più di due mesi a febbraio, il che significa che la produzione di Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra non è ancora iniziata o è in una fase estremamente precoce. In queste (presunte) otto settimane molte cose possono ancora non andare per il verso giusto, pertanto ogni riferimento a possibili date - compresi quelli dei leaker più affidabili - è da prendere con la giusta cautela.

Tuttavia, nelle ultime ore si è parlato molto di "inizio febbraio" come periodo fissato per la presentazione a San Francisco dei prossimi top di gamma di Samsung. Una tempistica che sembra quella con maggiori probabilità, anche perché in linea con l'annuncio del 9 febbraio della serie Galaxy S22, presentata da Samsung lo scorso anno.

Il sito Phone Arena prova quindi ad indovinare le date esatte, immaginando che Samsung terrà la sua prima festa Unpacked del 2023 il 2 o 3 febbraio, che sono rispettivamente il primo mercoledì e giovedì del mese.

Dato che Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra sono stati messi in vendita poco più di due settimane dopo il loro annuncio formale, S23, S23+ e S23 Ultra potrebbero essere commercializzati venerdì 17 febbraio 2023.

Qualcuno fa notare come sia un po' tardi per un trio di top di gamma che molti immaginavano potessero sbarcare sul mercato un po' prima, in modo tale da aiutare Samsung a compensare il risultato non straordinario dei Galaxy S22.

Al tempo stesso bisogna tenere conto del fatto che una preparazione leggermente più lunga rispetto a quanto inizialmente previsto da alcune fonti potrebbe anche consentire a Samsung di perfezionare i design già trapelati di Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra e, forse, cosa più importante, di migliorare le prestazioni dei nuovi componenti chiave: su tutti la fotocamera da 200 MP, trapelata in moltissime indiscrezioni negli ultimi due mesi.