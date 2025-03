Samsung presenta nuovi smartphone pieghevoli al MWC 2025, fra novità e sorprese

Samsung ha svelato al Mobile World Congress 2025 due concept di smartphone pieghevoli che catturano l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Tra innovazione e design creativo, l'azienda sudcoreana si prepara a espandere il suo portafoglio di dispositivi pieghevoli, mostrando al mondo idee che potrebbero trasformarsi in prodotti commerciali nel futuro. Scopriamo insieme i dettagli di questi nuovi modelli.

Il nuovo concetto Asymmetric Flip

Uno dei modelli che ha destato più curiosità è l'Asymmetric Flip, un dispositivo con un design originale che presenta due cerniere pieghevoli rivolte verso l'interno. Questa configurazione fa sì che, quando il telefono è chiuso, una piccola parte dello schermo rimanga esposta. Questo potrebbe suscitare interrogativi su come possa essere utile a chi lo utilizza quotidianamente. L'assenza di uno schermo di copertura suggerisce che quest'area esposta potrebbe svolgere funzioni di Always-on Display, ma è difficile comprendere i vantaggi concreti di una tale scelta rispetto ai modelli già esistenti della gamma Galaxy Z Flip.

Pur essendo una proposta intrigante, il design dell'Asymmetric Flip sembra poco pratico rispetto ai modelli già affermati. Tuttavia, rappresenta un passo audace nell'esplorazione delle possibilità legate agli smartphone pieghevoli, un settore in continua evoluzione.

Un dispositivo di gioco pieghevole: la novità più attesa

Un'altra presentazione che ha catturato l'interesse è stata quella del nuovo dispositivo di gioco pieghevole. Questo apparecchio ricorda da vicino il Nintendo Switch, ma con un design che consente di piegarlo a metà per una maggiore portabilità. Il dispositivo presenta joystick sui lati, progettati per adattarsi perfettamente a dei D-pad circolari scavati all'interno quando è chiuso, offrendo un'idea interessante per i videogiocatori in movimento.

Nonostante le sue promesse, resta da vedere se Samsung riuscirà a migliorare alcuni aspetti prima di portare il prodotto sul mercato. Una delle principali criticità è rappresentata dalla piega evidente sullo schermo, che potrebbe compromettere l'esperienza di gioco. Inoltre, l'azienda dovrebbe valutare l'opportunità di renderlo più spesso per una migliore ergonomia, lasciando spazio a una batteria più grande che garantirebbe sessioni di gioco più lunghe e senza interruzioni.

Verso un futuro pieghevole

Ci sono voci che circolano riguardo a un possibile lancio da parte di Samsung del suo primo dispositivo pieghevole a tre pieghe entro la fine dell’anno. Si rumoreggia che questo modello, parte della gamma Galaxy, presenterà due cerniere simili a quelle viste nei precedenti concept Flex G, presentati in occasione di eventi passati. La sfida sarà quella di combinare la versatilità di un dispositivo pieghevole con l'usabilità quotidiana.

Con queste nuove proposte, Samsung continua a dimostrare il suo impegno nell'innovazione tecnica e nel design, cercando di catturare l'interesse di un pubblico sempre più esigente. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se questi device potrebbero trovare spazio nel mercato e rispondere alle attese comuni degli utenti.