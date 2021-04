Samsung presenta i nuovi Galaxy Book, “i più potenti” di sempre

Come preannunciato, nella giornata di ieri Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi portatili della serie Book. Nell’ultimo teaser, la società sudcoreana aveva parlato del “dispositivo Galaxy più potente di sempre”, aumentando fortemente l’hype per questi nuovi modelli.

Galaxy Book, il portatile “standard” che si fa apprezzare in tutti gli aspetti

Samsung ha quindi svelato il Galaxy Book, assieme al Galaxy Book Pro e al Galaxy Book Pro 360. Partiamo proprio dal portatile “standard”, che si presenta con un display da 15,6 pollici LCD e una grafica a scelta tra Iris X, Iris UHD e Nvidia GeForce MX450. Il Galaxy Book viene offerto da Samsung in più varianti, e nella migliore delle ipotesi può essere equipaggiato con gli Intel Core i7 / i5 / i3 di undicesima generazione. Tuttavia, lo stesso notebook viene anche lanciato con un processore Intel Pentium Gold o Intel Celeron in una variante più economica.

Le prestazioni grafiche variano a seconda della CPU e/o se il notebook dispone o meno di una GPU integrata o dedicata. I modelli Intel i5 e i7 verranno forniti con una GPU Intel Iris Xe, mentre i processori Intel i3 / Pentium Gold / Celeron saranno abbinati alla grafica Intel UHD. Samsung venderà anche una variante con un chip grafico dedicato GeForce MX450. Il Galaxy Book sarà inoltre disponibile con 4 GB, 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR4x e fino a 512 GB di memoria SSD NVMe integrata.

Il display TFT LCD ha una diagonale da 15,6 pollici e una risoluzione FHD (1920 x 1080). Ad alimentare questo nuovo prodotto di Samsung troviamo una batteria da 54 Wh, con tanto di Super Charger USB-C da 65 W. Per quanto riguarda le altre specifiche, è confermato il supporto LTE, così come Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e Dolby Atmos. Anche dal punto di vista delle porte Samsung sembra aver lavorato bene: il Galaxy Book ha due uscite USB-C e due USB 3.2, una porta HDMI, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD.

Il peso complessivo del Galaxy Book è di 1,55 kg. Il prezzo del nuovo notebook del colosso di Seul – proposto nelle due opzioni di colore Mystic Blue e Mystic Silver, ndr – è di 549 dollari, con disponibilità a partire dal 14 maggio. Non conosciamo ancora il prezzo per il mercato italiano.

Galaxy Book Pro, due varianti con processori Intel di 11a gen e tre opzioni di RAM

Il Galaxy Book Pro viene proposto in due varianti (una da 13,3 pollici e l’altra da 15,6 pollici) e tre configurazioni di CPU. Il laptop si dota di processori Intel Core i3 / i5 / i7 di 11esima generazione e tre opzioni di RAM LPDDR4X, vale a dire 8 GB, 16 GB e 32 GB. Lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 1 TB NVMe.

Il Galaxy Book Pro da 13,3 pollici dotato di CPU Intel i3 sarà limitato alla grafica Intel UHD, mentre i modelli i5 e i7 vanteranno un chip grafico Intel Iris Xe. Il modello da 15,6 pollici sarà offerto in una configurazione simile, sebbene verrà messo a disposizione anche con un chip grafico NVIDIA GeForce MX450.

La dimensione determina anche se il Galaxy Book Pro dispone o meno di una porta HDMI e LTE. Il modello più piccolo sarà disponibile con connettività LTE ma sarà sprovvisto della porta HDMI. Al contrario, la variante da 15,6 pollici ha una porta HDMI ma manca di funzionalità LTE. Vale anche la pena notare che il Galaxy Book Pro da 13,3 pollici ha una batteria da 63 Wh, mentre il modello più grande è dotato di un’unità da 68 Wh.

Indipendentemente dalle dimensioni, il Galaxy Book Pro è dotato di un display AMOLED FHD (1920 x 1080), Dolby Atmos, una fotocamera HD 720p, microfoni dual array e un sensore di impronte digitali all’interno del tasto di accensione. Inoltre, a bordo troviamo Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.2, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD.

Spicca la leggerezza di entrambe le varianti, dato che il modello da 13,3 pollici pesa 0,88 kg, mentre la variante da 15,6 pollici arriva fino a 1,15 kg. Il Galaxy Book Pro sarà disponibile in tre opzioni di colore: Mystic Silver, Mystic Blue e Mystic Pink Gold. Il prezzo è di 999 dollari, con disponibilità prevista per il 14 maggio. Ancora ignoto il prezzo per il mercato italiano.

Samsung lancia anche il Galaxy Book Pro 360: tutte le specifiche

Veniamo infine al Galaxy Book Pro 360, l’esempio del modello sottile, leggero, potente e ricco di funzionalità. Realizzato in alluminio, in grado di fornire una sensazione di altissima qualità, il Galaxy Book Pro 360 dispone di una cerniera che consente al notebook di diventare a tutti gli effetti un tablet e anche di una S-Pen che troviamo già presente in confezione.

Il Galaxy Book Pro 360 sarà disponibile in due varianti, una con display da 13,3 pollici e l’altra da 15,6 pollici, entrambi Super AMOLED con colori vividi e ottimi angoli di visuale (con risoluzione FHD 1920 × 1080, ndr). L’eccellente hardware si struttura con i processori Intel Core di 11a generazione, abbinati a (fino) 32 GB di RAM. Questo nuovo notebook di Samsung sembra in grado di fornire prestazioni eccellenti senza che ciò comporti alcun dispendio in termini di batteria (da 63 WHr nel modello da 13,3″, da 68 WHr in quello da 15,6″).

In più, nonostante il dispositivo appaia così sottile e leggero non manca di offrire tutte le porte di cui un utente può avere bisogno. È infatti disponibile una gamma completa di porte Thunderbolt, USB Type-C e USB 3.2, insieme a un jack per cuffie / microfono da 3,5 mm e uno slot per schede microSD. Per tutti questi prodotti il sistema operativo è Windows 10 Home o Pro.

Fonte SamMobile