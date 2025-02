Samsung presenta nuovi display professionali all’Integrated Systems Europe 2025

All'Integrated Systems Europe 2025, evento di riferimento nel settore audiovisivo, Samsung ha svelato una nuova serie di display professionali che incoraggiano l'innovazione e la sostenibilità. Tra le novità ci sono modelli dotati di intelligenza artificiale e un display E-Paper ad altissima efficienza energetica. Queste novità rappresentano un passo avanti significativo nell’offerta dell’azienda, orientata verso un futuro con minori consumi e una user experience avanzata.

Un'innovazione nel settore dei display professionali

Con la crescente domanda per soluzioni efficienti e intuitive, Hoon Chung del Visual Display Business di Samsung ha ribadito l'importanza di migliorare l'efficienza energetica e semplificare la gestione dei dispositivi senza compromettere l'esperienza dell'utente. “Le nostre ultime innovazioni, incluso il Samsung E-Paper a consumo energetico quasi nullo, dimostrano il nostro impegno nell’offrire soluzioni all’avanguardia a livello globale.” Questa affermazione segna un cambiamento di paradigma nel mondo dei display professionali, dove prestazioni e sostenibilità diventano sempre più interconnesse.

Samsung E-Paper: una proposta eco-compatibile

Uno dei pezzi di punta di questo lancio è il Samsung E-Paper, conosciuto come modello EMDX. Grazie all'integrazione delle tecnologie e-ink ed e-paper, questo schermo mira a soddisfare le esigenze di visibilità e risparmio energetico. Disponibile in quattro varianti, il modello E-Paper si distingue per le seguenti misure: 13 pollici , 25 pollici , 32 pollici , e 75 pollici, classificato come “versione outdoor” con una risoluzione 5K di 5120 x 2880 pixel.

Durante la visualizzazione di immagini statiche, E-Paper consuma 0,00 W, rendendolo un’alternativa sostenibile e a basso costo. Quando utilizzato per il digital signage, il consumo rimane contenuto rispetto a modelli tradizionali. A questo si aggiungono una batteria ricaricabile da 5000 mAh, porte USB-C per l'interfaccia e una connessione Wi-Fi e Bluetooth integrate. Infine, l'app per Android e iOS consente il controllo da remoto, facilitando la programmazione di accensione e spegnimento. Non manca la tecnologia Samsung VXT, che ottimizza la qualità del contenuto tramite specifici algoritmi.

Smart Signage 115”: qualità e versatilità

Un altro modello interessante è il Samsung Smart Signage da 115 pollici, contraddistinto da un pannello QLED 4K in formato 16:9, con luminosità che raggiunge i 700 nit. Esiste anche un’opzione leggermente più piccola, il QPDX-5K, da 105 pollici, in formato 21:9. Questi display sono particolarmente adatti per sale riunioni e ambienti di lavoro dove la visualizzazione simultanea di più finestre è fondamentale. Con la funzione multi-view, gli utenti possono dividere lo schermo in quattro sezioni indipendenti, ottimizzando così la produttività.

Il Samsung Smart Signage 115” è accompagnato dal sistema operativo Tizen OS 8.0, e offre diverse opzioni per facilitare le installazioni, come una maniglia integrata e compatibilità con lo standard VESA. Inoltre, è compatibile con Samsung VXT e SmartThings Pro, permettendo una maggiore integrazione nelle soluzioni aziendali.

Funzioni AI e display interattivo

Samsung ha potenziato la propria offerta con nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale integrate nella piattaforma SmartThings Pro. Tra queste spicca la Interactive View, che converte le planimetrie 2D in modelli 3D. I controlli automatizzati permettono di gestire impostazioni come potenza, volume e luminosità in base a variabili ambientali, come gli orari di apertura o la presenza di persone.

Sottolineabile è anche il Display Interattivo del 2025, il modello WAFX-P, realizzato per facilitare l'insegnamento in aula. Tra le funzionalità disponibili ci sono sintetizzatori AI per riassunti, trascrizioni live e strumenti per la ricerca rapida di immagini e traduzioni. Questo amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, rendendo il display un prezioso alleato per la didattica.

Infine, Samsung non ha comunicato dettagli sui prezzi e sulla disponibilità di questi nuovi prodotti, lasciando gli appassionati in attesa di ulteriori aggiornamenti.