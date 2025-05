Samsung presenta nuove opzioni di risparmio energetico in One UI 7

Con l’evoluzione della tecnologia, la gestione dell’energia dei dispositivi mobili è diventata una priorità fondamentale per utenti e produttori. Recentemente, Samsung ha aggiornato la sua interfaccia utente One UI, introducendo nuove funzionalità per il risparmio energetico che promettono di ottimizzare la durata della batteria dei suoi smartphone Galaxy. Questa iniziativa non solo facilita l’uso quotidiano, ma anche la personalizzazione delle impostazioni secondo le necessità individuali.

L’importanza del risparmio energetico negli smartphone

Con l’aumento dell’uso di smartphone per attività che vanno dal social networking al gaming, è essenziale disporre di batterie che durino a lungo. Molti dispositivi sono dotati di modalità di risparmio energetico che, una volta attivate, modificano le impostazioni di sistema per ottimizzare l’utilizzo della batteria. Queste strategie comprendono la limitazione delle attività in background delle app, il ritardo o la sospensione degli aggiornamenti delle app e delle notifiche non essenziali, la riduzione della luminosità dello schermo, la disabilitazione dei servizi di localizzazione e altre funzioni utili.

La maggior parte degli smartphone Android attua queste modifiche attraverso un semplice interruttore, rendendole accessibili anche agli utenti meno esperti. Tuttavia, Samsung ha sfidato le convenzioni introducendo controlli di risparmio energetico più granulari, offrendo agli utenti un maggior grado di personalizzazione rispetto ad altri produttori Android.

Evoluzione delle opzioni di risparmio energetico di Samsung

Nel 2020, Samsung ha dato il via a una svolta significativa con il lancio di One UI 3.0, che ha introdotto la possibilità di personalizzare le opzioni di risparmio energetico. Prima di questa taratura, i dispositivi Galaxy disponevano solo di modalità preimpostate come “Risparmio energetico” e “Ultra risparmio energetico”, applicando modifiche fisse per allungare la vita della batteria. Con One UI 3.0, gli utenti hanno ricevuto la facoltà di attivare o disattivare singole caratteristiche di risparmio energetico a seconda delle proprie esigenze.

Queste opzioni sono rimaste pressoché invariate nel corso delle versioni successive di One UI, fino all’arrivo di One UI 7. In questo aggiornamento, Samsung ha mantenuto le cinque impostazioni già disponibili, che includono:

Disattivare Always On Display

Limitare la velocità della CPU al 70%

al Ridurre la luminosità di un 10%

Disattivare il 5G

Limitare le app e la home screen

Novità di One UI 7: tre nuove opzioni di risparmio energetico

L’aggiornamento a One UI 7 ha portato con sé tre nuove interessanti opzioni che possono essere attivate in base alle necessità specifiche degli utenti. Queste novità comprendono:

Impostare la fluidità del movimento su standard: Questa funzione riduce la frequenza di aggiornamento dello schermo, contribuendo a risparmiare energia. Attivare la modalità scura: Commutando l’interfaccia su tonalità più scure, si riducono i consumi energetici, particolarmente utile per chi utilizza frequentemente il dispositivo in condizioni di scarsa illuminazione. Impostare il timeout dello schermo a 30 secondi: Questo intervallo ridotto consente di spegnere rapidamente il display quando non viene utilizzato, permettendo un ulteriore risparmio di energia.

Per accedere a queste nuove funzioni, basta navigare su Impostazioni > Cura della batteria e del dispositivo > Batteria > Modalità di risparmio energetico. Con queste innovazioni, Samsung offre una maggiore flessibilità nel decidere come gestire il consumo energetico, rispondendo in modo efficace alle esigenze dell’utente moderno.