Samsung presenta le novità della One UI 7 tramite l'app Try Galaxy

Con l'uscita imminente della One UI 7, Samsung ha lanciato un aggiornamento per l'app Try Galaxy, che consente agli utenti di esplorare in anteprima le nuove funzionalità della sua interfaccia utente. Questa mossa si prefigge di generare entusiasmo attorno al grande aggiornamento Android previsto per il mese di aprile.

Novità nell'app Try Galaxy

L’app Try Galaxy ha sempre avuto l’obiettivo di fornire una sorta di anteprima delle esperienze Samsung per i dispositivi Android e iPhone. Recentemente, l'app ha ricevuto un aggiornamento significativo che permette a utenti di attrezzature Galaxy più vecchie e ad altri dispositivi Android di testare le migliorie di One UI 7. Sul sito ufficiale dell'app, gli utenti possono trovare informazioni aggiornate riguardo alla prossima versione basata su Android 15. Grazie a questo aggiornamento, è possibile accedere a una simulazione del widget Now Brief, icone dell'app ridisegnate e modifiche al pannello delle Impostazioni veloci.

L'esperienza del widget Now Brief

Uno degli aspetti più attesi della One UI 7 è rappresentato dal widget Now Brief, già disponibile in questa demo. Questo widget, dalla forma a pillola, fornisce degli aggiornamenti veloci senza occupare troppo spazio sulla schermata iniziale. Se toccato, il widget si espande, offrendo informazioni su meteo, programma giornaliero e altro ancora. Questa esperienza rispecchia ciò che gli utenti presenti sul Galaxy S25 potranno vivere una volta che il software sarà ufficialmente rilasciato.

Cambiamenti nel pannello delle Impostazioni veloci

Una delle principali novità di One UI 7 è rappresentata dalla separazione tra il pannello delle Impostazioni veloci e quello delle notifiche. Durante il Samsung Developer Conference 2024, è stata mostrata in anteprima questa funzionalità, che adesso arriva anche agli utenti che partecipano al playtest. Con questo aggiornamento, Samsung punta a migliorare l'esperienza utente, rendendo l'accesso alle impostazioni e alle notifiche più intuitivo e rapido.

Il redesign delle icone e dell'app drawer

Non solo miglioramenti funzionali, ma anche estetici. Il redesign completo delle icone è un'altra novità presente nella simulazione di Try Galaxy. La ristrutturazione dell'app drawer, un aspetto chiave dell'interfaccia, sarà parte integrante della One UI 7, e gli utenti possono già sperimentarla attraverso questo demo. Questa attenzione al design è cruciale per Samsung, che ha sempre cercato di offrire un'esperienza utente tanto accattivante quanto funzionale.

La transizione dall'iPhone ad Android

Fino a poco tempo fa, l'app Try Galaxy era disponibile esclusivamente per gli utenti di iPhone, pensata come un modo per incentivare il passaggio a una delle ultime offerte di Samsung. Tuttavia, ora è stata finalmente adattata per i dispositivi Android, nell'ambito della strategia della casa coreana di entrare nell'era dell'intelligenza artificiale mobile. Recenti test hanno messo in luce diverse funzionalità basate su AI, come Live Translate e Note Assist, che continuano a fare da ponte tra gli utenti e le nuove tecnologie.

Aspettative sul lancio di One UI 7

Con il recente aggiornamento dell'app Try Galaxy, l’anticipazione attorno alla One UI 7 cresce. Samsung ha confermato che il rilascio ufficiale dell'update è previsto per aprile, dopo diversi ritardi. Questo aggiornamento arriverà insieme al programma beta per i modelli Flip 6 e Fold 6, espandendo così le opzioni di test e feedback da parte degli utenti. Con la possibilità di provare nuove funzionalità prima del lancio ufficiale, Samsung punta a coinvolgere maggiormente la comunità di utenti, migliorando la loro esperienza complessiva con l'ecosistema Galaxy.