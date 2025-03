Samsung presenta la nuova gamma Galaxy A: prezzi, disponibilità e specifiche

Samsung ha dato il via al 2025 con il botto, lanciando la serie Galaxy S25 a gennaio. Tuttavia, il vero motore delle vendite è rappresentato dai smartphone di fascia media. Oggi, l'azienda sudcoreana ha svelato i suoi ultimi dispositivi appartenenti alla gamma A, i Galaxy A26 5G, A36 5G, e A56 5G, un trio pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori alla ricerca di prestazioni e design accattivante a un prezzo contenuto.

Prezzi e disponibilità dei Galaxy A26 5G, A36 5G e A56 5G

I nuovi modelli della gamma A hanno prezzi competitivi. Il Galaxy A26 5G, con 6GB di RAM e 128GB di memoria, sarà disponibile a un prezzo di 299,99 dollari. A seguirlo, il Galaxy A36 5G, con la stessa configurazione di memoria, sarà venduto a 399,99 dollari. Infine, il Galaxy A56 5G, dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria, avrà un prezzo di 499,99 dollari.

In base alla regione, i tempi di lancio possono variare. Negli Stati Uniti, il Galaxy A36 5G sarà rilasciato per primo il 26 marzo, con il Galaxy A26 5G che seguirà il 28 marzo. Gli appassionati di tecnologia attenti ai dettagli coloristici dovrebbero tenere d'occhio l'esclusiva colorazione Lime del Galaxy A36 5G, disponibile solo presso Best Buy.

Per quanto riguarda il Galaxy A56 5G, Samsung ha confermato l'arrivo negli Stati Uniti, ma non prima di qualche mese. Attualmente, l'azienda non ha fornito una data di lancio specifica, limitandosi a indicare che maggiori informazioni saranno disponibili nel terzo trimestre dell'anno.

Nel Regno Unito, tutte e tre le varianti della gamma A sono pronte per il lancio il 19 marzo. Samsung offre opzioni di archiviazione e memoria alternative, amplificando le scelte disponibili per i consumatori britannici.

Le specifiche dei nuovi Galaxy A

I nuovi modelli non presentano grandi sorprese nel design ma introducono alcune migliorìe significative. Il Galaxy A26 5G, ad esempio, offre una scocca in vetro e una valutazione di impermeabilità IP67, una novità per Samsung in questa fascia di prezzo.

Ecco un confronto rapido delle specifiche base di ciascun modello:

Display : Tutti e tre i telefoni vantano un display da 6,7 pollici Super AMOLED con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz .

: Tutti e tre i telefoni vantano un display da con risoluzione e un refresh rate di . Processori : Il Galaxy A26 5G utilizza il processore Samsung Exynos 1380 , mentre il Galaxy A36 5G è equipaggiato con Qualcomm SM6475 e il Galaxy A56 5G dispone di Samsung Exynos 1580 .

: Il utilizza il processore , mentre il è equipaggiato con e il dispone di . Memoria : Le opzioni di RAM variano da 6 a 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione parte da 128GB ed è espandibile fino a 2TB tramite scheda microSD .

: Le opzioni di variano da 6 a 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione parte da ed è espandibile fino a tramite scheda . Batteria: Tutti e tre i modelli offrono una batteria da 5000 mAh, ma solo i modelli A36 e A56 supportano la ricarica Super Fast Charge 2.0 a 45W.

Fotocamere e sicurezza

La sezione fotocamera dei nuovi dispositivi mostra un approccio simile a quello della precedente generazione, ma con ben definite migliorie. Il Galaxy A26 5G è equipaggiato con una fotocamera principale da 50MP e un obiettivo ultrawide da 8MP, mentre il Galaxy A36 5G include un obiettivo macro da 5MP. Il modello A56 5G, invece, spinge l'ultrawide a 12MP per fornire scatti ancora più dettagliati.

Dal punto di vista della sicurezza, tutti i modelli integrano Samsung Knox e ricevono aggiornamenti di sicurezza per sei anni, un vantaggio non indifferente nel mercato attuale.

Design, colori e qualità costruttiva

Samsung ha fatto un passo avanti nel rendere gli smartphone di fascia media più raffinati nella percezione. Sebbene siano realizzati con una cornice in plastica, la presenza del Gorilla Glass Victus Plus su entrambe le superfici dona una sensazione premium. Le specifiche di design fanno sì che tutti i modelli siano più sottili rispetto alle loro controparti della generazione precedente, misurando meno di 8 mm di spessore.

Negli Stati Uniti, le opzioni di colore per il Galaxy A26 5G sono limitate al nero, mentre il Galaxy A36 5G offre scelte come il Nero e l'Lavanda, con una variante Lime disponibile solo in alcuni punti vendita.

Batteria e ricarica

Tutti e tre i modelli sono forniti di una batteria robusta da 5,000 mAh, che segna un punto a favore della durata d'uso. Tuttavia, la velocità di ricarica differisce, poiché solo il Galaxy A36 e A56 supportano la carica rapida a 45W, promettendo di raggiungere il 70% in meno di 30 minuti. È importante notare che per sfruttare tale velocità, sarà necessario dotarsi di un caricatore compatibile, poiché non è incluso nella confezione.

One UI 7: Software e aggiornamenti

I nuovi Galaxy A26, A36 e A56 saranno lanciati con One UI 7 basata su Android 15, aggiornando subito gli utenti alle ultime funzionalità disponibili. Tra questi spicca il sistema Circle to Search, che ha visto ampliamenti significativi per riconoscere numeri di telefono e indirizzi web. Inoltre, la promessa di sei importanti aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza testimonia l'impegno di Samsung nel garantire un'esperienza duratura ai propri utenti.

Con le nuove offerte della serie Galaxy A, Samsung si posiziona come leader nel mercato degli smartphone di fascia media, offrendo prodotti accessibili senza compromettere le prestazioni e la qualità. Chi è in cerca di un dispositivo solido e conveniente non rimarrà deluso da queste nuove proposte.