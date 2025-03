Samsung presenta il Personal Data Engine: la nuova frontiera della privacy nei Galaxy S25

Alla vigilia del lancio della serie Galaxy S25, Samsung ha introdotto il Personal Data Engine, una funzionalità innovativa integrata nel software One UI 7. Questa novità mira a offrire esperienze personalizzate agli utenti, mantenendo al contempo la protezione dei propri dati. Scopriamo come questa tecnologia opera e se può davvero garantire la sicurezza delle informazioni personali.

Come funziona il Personal Data Engine di Samsung

Il fulcro del Personal Data Engine è rappresentato da un sistema che custodisce i dati personalizzati in uno spazio sicuro, noto come Knox Vault. Questo sistema si avvale di una chiave di cifratura che permette al dispositivo di analizzare e utilizzare informazioni sensibili senza esporsi a sguardi indiscreti.

Tra i dati gestiti si trovano biometrie, come il battito cardiaco, ricerche effettuate e suggerimenti personalizzati, come gli orari di partenza per un incontro. Samsung ha implementato un grafo di conoscenza che unifica le informazioni da app diverse, creando una sorta di profilo globale dell’utente. Questo approccio è simile a quello utilizzato da Google, che utilizza dati aggregati per fornire risposte dirette a domande di ricerca anziché elenchi tradizionali.

Il Galaxy AI è progettato per realizzare ricerche sulla totalità dell’attività dell’utente, non limitandosi a singole applicazioni. Questo consente di ottenere una visione complessiva, fornendo insight preziosi, tutto mantenendo la riservatezza di tali dati.

Un aspetto cruciale è l’impiego della crittografia post-quantistica per proteggere il motore. Anche se l’avvento di computer quantistici completamente operativi è ancora lontano, questo sistema fornisce una protezione robusta contro possibili tentativi di hacking, garantendo che i dati rimangano al sicuro nel lungo termine.

Con l’aggiornamento One UI 7, Samsung migliora questo livello di sicurezza introducendo impostazioni di restrizione massima. Queste limitano la condivisione dei dati personali in app come Galleria e Messaggi, bloccano connessioni automatiche a reti Wi-Fi non sicure e persino disabilitano il servizio 2G. È presente anche un cruscotto per monitorare lo stato di sicurezza e un sistema di protezione in caso di furto del dispositivo, che si attiva in caso di appropriazione indebita.

Le potenzialità del Personal Data Engine

Il Personal Data Engine è cruciale per alcune funzioni di One UI 7 e, di riflesso, del Galaxy S25. Uno degli strumenti innovativi è la Now Bar, una sezione sulla schermata di blocco che offre accesso rapido ad azioni comuni e app utilizzate frequentemente, basandosi su informazioni personalizzate. Questa funzione aiuta ad organizzare appuntamenti imminenti, avviare allenamenti preferiti o visualizzare app necessari al momento opportuno.

Un’altra caratteristica importante è il Now Brief, che si basa su questo motore. Questa funzione riconosce le attività e gli impegni dell’utente, mostrando contenuti pertinenti e suggerendo azioni tempestive. Ad esempio, “la mattina gli utenti possono visualizzare il meteo e le statistiche di sonno, mentre per il viaggio serale potrebbe essere suggerita una playlist personalizzata insieme a un riepilogo della giornata alla fine della serata.”

La personalizzazione della Now Brief promette di migliorare nel tempo, man mano che il dispositivo apprende abitudini e preferenze. Tuttavia, essendo il Galaxy S25 lanciato di recente, è ancora presto per valutare appieno l’evoluzione di questa funzione.

Anche la ricerca fotografica tramite linguaggio naturale sfrutta questa tecnologia, consentendo agli utenti di esplorare i propri ricordi attraverso la raccolta di foto significative. È importante notare che sia la Now Bar sia la Now Brief dipendono principalmente dall’ecosistema di app di Samsung, il che significa che per sfruttare appieno queste novità, gli utenti dovranno restare all’interno di quest’ambiente.

È necessario il Personal Data Engine di Samsung?

Naturalmente, la questione successiva riguarda l’effettiva necessità di avere il Personal Data Engine per mantenere sicure le proprie informazioni. La risposta è che “non è strettamente necessario.” Alcune app o servizi già utilizzano misure di protezione affidabili. Infatti, “numerosi programmi crittografano i dati e li rilasciano solo in circostanze specifiche.” Informazioni biometriche e di pagamento, per esempio, sono immagazzinate in chip dedicati su molti smartphone, non solo sui Galaxy S25.

Attualmente, l’elaborazione dei dati tramite AI sul dispositivo sta diventando sempre più comune anche in altri smartphone. La serie Google Pixel 9 gestisce i processi AI direttamente sul dispositivo, facendo affidamento sul cloud solo per operazioni particolarmente complesse. Anche Apple utilizza processi simili sui suoi iPhone, proteggendo i dati da accessi non autorizzati e cancellando le informazioni dopo l’esecuzione di una richiesta.

Questo significa che l’acquisto di un Galaxy S25 non è obbligatorio se la preoccupazione principale è la sicurezza. Tuttavia, il Personal Data Engine rappresenta un significativo avanzamento per chi è in procinto di acquistare un dispositivo Samsung e desidera garanzie che le app fornite non compromettano la propria privacy. Anche se non elimina del tutto il rischio di furto d’identità o abusi, contribuisce a ridurre alcune delle minacce principali.

Questa tecnologia alza anche il livello della privacy nell’ambito dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Samsung si allinea ad altri grandi nomi come Apple e Google, che stanno adottando approcci più coesi nella gestione dei dati, almeno riguardo alle applicazioni da loro controllate. Questo incremento di scelta nei negozi dovrebbe migliorare la competizione e incentivare altre aziende a offrire soluzioni simili al Personal Data Engine.

Nel breve periodo, questo può scoraggiare gli utenti dal passare a dispositivi concorrenti privi di tale supporto. Tuttavia, fornisce una rete di sicurezza che prima non esisteva. Per chi desidera un’ulteriore protezione della privacy e della sicurezza nel proprio smartphone Android, considerare l’acquisto di un Galaxy S25 o l’aggiornamento a One UI 7 potrebbe rivelarsi una scelta saggia, anche se le novità hardware e software non rappresentano altro che un ulteriore valore aggiunto.