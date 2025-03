Samsung presenta i nuovi monitor: innovazioni per il gaming e la produttività in arrivo in Italia

La casa sudcoreana Samsung ha ufficialmente lanciato sul mercato italiano quattro nuovi monitor, che si rivolgono a diverse esigenze: tre appartenenti alla linea Odyssey, realizzati per il gaming, e un modello ViewFinity S8, pensato per la produttività. Questi dispositivi, svelati al CES 2025 di Las Vegas lo scorso gennaio, promettono di rivoluzionare l’esperienza visiva per i giocatori e i professionisti. Hoon Chung, vice presidente esecutivo della divisione Visual Display Business, ha illustrato come Samsung stia investendo in tecnologie d’avanguardia per migliorare queste esperienze.

Samsung Odyssey 3D : un’esperienza di gioco senza occhiali

Tra le novità più interessanti del catalogo Samsung troviamo il Samsung Odyssey 3D , un monitor da 27 pollici che introduce la possibilità di vivere il gaming in tre dimensioni senza l’utilizzo di occhiali dedicati. Questo dispositivo sfrutta una fusione di tecnologia di tracciamento oculare e lenti lenticolari proprietarie, garantendo immagini tridimensionali in alta definizione. L’accesso a questa tecnologia avviene attraverso l’app Reality Hub, compatibile con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 e superiori.

Samsung ha annunciato collaborazioni con diverse software house per ottimizzare l’uso di questa tecnologia, con titoli come “The First Berseker: Khazan” e “Lies of P. Overture” già in programma. Tuttavia, le funzionalità del Samsung Odyssey 3D non si limitano al 3D: offre anche un pannello 4K, un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GtG, supportando inoltre AMD FreeSync e risultando compatibile con NVIDIA G-SYNC. Un sistema di illuminazione integrato migliora ulteriormente l’immersione visiva, sincronizzando i colori a schermo.

Samsung Odyssey OLED G8 : il top per immagini mozzafiato

Un’altra proposta di Samsung è il Samsung Odyssey OLED G8 , disponibile in due versioni: una da 27 pollici e l’altra da 32 pollici. Questo monitor OLED è il primo della casa coreana a garantire una densità di pixel di 166 ppi in risoluzione 4K. Entrambe le versioni vantano un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 0.03 ms. I pannelli utilizzati, basati sulla tecnologia QD-OLED, offrono una qualità visiva straordinaria anche da angolazioni estreme, con un rapporto di contrasto praticamente infinito certificato VESA DisplayHDR TrueBlack 400.

Il monitor è dotato di un sistema di raffreddamento innovativo, il Dynamic Cooling System, che riesce a dissipare il calore cinque volte più efficacemente rispetto a modelli tradizionali. Questo si traduce in una luminosità costante, mantenendo un valore medio di 250 nit e prevenendo il rischio di burn-in, spesso associato ai display OLED. In aggiunta, supporta AMD FreeSync Premium Pro ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC, con un sistema di illuminazione posteriore che crea effetti sincronizzati con ciò che appare a schermo.

Samsung Odyssey G9 : la straordinarietà del curvo

La grande dimensione del Samsung Odyssey G9 si fa immediatamente notare: con un pannello curvo da 49 pollici, il monitor offre una risoluzione Dual QHD di 5120 x 1440 pixel, il tutto progettato con una curvatura di 1000R. Questo design è pensato per avvolgere completamente il videogiocatore, offrendo un’esperienza coinvolgente di altissima qualità. Tra le specifiche, il monitor presenta un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, facendo particolare attenzione al supporto di tecnologie come AMD FreeSync Premium Pro e le certificazioni VESA DisplayHDR600 e HDR10+.

La versatilità non manca, con funzionalità innovative per il multitasking. Le modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture consentono di collegare due dispositivi simultaneamente, mentre la funzione Auto Source Switch+ si occupa di identificare automaticamente i dispositivi collegati, attivandoli non appena si accendono. Questo lo rende non solo perfetto per il gaming ma anche per professionisti che utilizzano diverse finestre lavorative.

Samsung ViewFinity S8 : designed for productivity

Dopo aver esplorato la gamma gaming, è ora il turno del Samsung ViewFinity S8 , un monitor dedicato alla produttività. Con una dimensione di 37 pollici e una risoluzione 4K in formato 16:9, rappresenta il monitor più grande mai realizzato dalla compagnia. Caratterizzato dalla certificazione HDR10 e capace di riprodurre accuratamente un miliardo di colori, questo monitor è progettato per essere ergonomico, limitando l’affaticamento visivo e favorendo una maggiore concentrazione durante le ore di lavoro.

Il Samsung ViewFinity S8 include un switch KVM che semplifica la gestione di più dispositivi , mentre la porta USB-C da 90W offre funzionalità avanzate di ricarica tramite Power Delivery. Con queste caratteristiche, il monitor si presenta come una soluzione efficace per chi lavora da remoto o in contesti aziendali.

Pre-ordini e disponibilità: cosa aspettarsi

Samsung ha comunicato che i monitor della serie Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 e Odyssey G9 saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal 31 marzo 2025. Per quanto riguarda il Samsung ViewFinity S8, la disponibilità sul mercato italiano è prevista successivamente, nel corso dello stesso anno. Al momento, i dettagli sui prezzi di listino non sono stati divulgati, ma ci si aspetta che vengano rivelati in concomitanza con l’apertura dei pre-ordini sul sito ufficiale di Samsung.

Un’assenza nel lancio riguarda il monitor Odyssey OLED G6 , il primo display OLED QHD con frequenza di aggiornamento di 500 Hz, la cui distribuzione in Italia rimane incerta. La curiosità resta alta tra i videogiocatori esigenti in attesa di ulteriori dettagli.