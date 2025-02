Samsung presenta i nuovi Galaxy A56, A36 e A26: specifiche rivelate

Il mondo degli smartphone è in attesa del lancio dei nuovi modelli Galaxy A56, A36 e A26 di Samsung, grazie a dettagli recentemente emersi. Le informazioni riguardanti i processori, le differenze nelle fotocamere, le dimensioni degli schermi e le capacità delle batterie sono ora a disposizione, insieme a immagini di alta qualità e preziosi suggerimenti sui prezzi previsti per questi dispositivi. I fan del brand coreano non dovranno attendere a lungo per un annuncio ufficiale, previsto a breve.

Galaxy A56: il concorrente ideale per il Pixel 9a

Il Galaxy A56 si distingue per il suo display Super AMOLED da 6.7 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e un refresh rate di 120Hz. Al cuore di questo dispositivo troviamo il processore Exynos 1580, supportato da 8GB di RAM. Il sistema operativo Android 15, con interfaccia One UI 7, promette un'esperienza utente fluida e intuitiva.

In termini di fotocamera, spicca il sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, abbinato a un obiettivo grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4. Per gli amanti degli autoritratti, una fotocamera frontale da 12 MP garantirà scatti di ottima qualità.

La batteria da 5.000 mAh offre una durata impressionante, supportata da una ricarica rapida a 45W. È protetto da Corning Gorilla Glass Victus, mentre il lettore di impronte digitali è integrato nello schermo. La resistenza all’acqua e alla polvere è garantita dalla certificazione IP67. Dimensioni di 162.7 x 77.5 x 7.4mm e un peso di 197 grammi completano il profilo di questo dispositivo, il cui prezzo stimato in Europa sarà di circa 479 euro.

Galaxy A36: un'alternativa più economica con ottime specifiche

Il Galaxy A36 si propone come una delle opzioni più competitive nel segmento mid-range. Questo smartphone conserva il display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione da 2340 x 1080 pixel e refresh rate di 120Hz, proprio come il suo predecessore. A differenza del A56, il A36 è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 e offre opzioni di RAM da 6 e 8GB, rendendolo una scelta versatile per il pubblico.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica assicura prestazioni degne di nota. Il sensore grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 5 MP permettono di esplorare vari stili di fotografia. Anche la fotocamera frontale, sempre da 12 MP, garantirà selfie di alta qualità.

Con una batteria di 5.000 mAh e una ricarica a 45W, l'autonomia non sarà un problema. Il modello presenta una protezione migliorata grazie al Corning Gorilla Glass 7+, e l’integrazione di un lettore di impronte sullo schermo. La certificazione IP67 conferma la resistenza all'acqua e alla polvere. Se si considera il prezzo di 379 euro, il Galaxy A36 si posiziona strategicamente nel mercato, mantenendo un costo competitivo rispetto ai suoi concorrenti, senza compromessi sulle prestazioni.

Galaxy A26: l'evoluzione del design alla ricerca dell’essenziale

Il Galaxy A26, pur posizionandosi come modello entry-level, offre specifiche interessanti. L'elemento distintivo è un display Super AMOLED da 6.7 pollici, con le medesime caratteristiche di risoluzione e refresh rate degli altri modelli. Il cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato dal processore Exynos 1380, supportato da opzioni di RAM da 6 e 8GB.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica garantisce scatti di alta qualità, affiancata da un secondo obiettivo da 8 MP e un sensore macro da 2 MP per una maggiore versatilità. La fotocamera frontale da 13 MP permette di catturare attimi indimenticabili.

La batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica a 25W, assicura una durata sufficiente per l'uso quotidiano. La protezione dello schermo è fornita da un Gorilla Glass di qualità, mentre il lettore di impronte laterale offre un accesso rapido e conveniente. Anche il Galaxy A26 soddisfa gli standard IP67 di resistenza all'acqua e alla polvere. Le dimensioni si attestano a 164 x 77.5 x 7.7mm, con un peso di 200 grammi, rendendolo un dispositivo leggero e maneggevole.

Con queste specifiche, Samsung continua a consolidare la sua offerta nel mercato degli smartphone, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Le informazioni sui prezzi e le disponibilità sono attese a breve, ma l'attesa per i nuovi Galaxy è palpabile.