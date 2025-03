Samsung presenta Game Booster+: nuove funzioni per gli appassionati di giochi su dispositivi Galaxy

All’interno del panorama tecnologico, Samsung ha recentemente lanciato Game Booster+, un innovativo modulo per l’app Good Lock, progettato per aumentare le prestazioni di gioco sui dispositivi Galaxy. Questo aggiornamento non solo amplia le opzioni esistenti del tradizionale Game Booster, ma introduce anche nuove funzionalità personalizzabili, mirate a ottimizzare grafica, controlli e gestione delle risorse, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

Funzionalità principali di Game Booster+

Una delle funzionalità più affascinanti di Game Booster+ è la rimappatura dei tasti per i controller collegati agli smartphone. Questa opzione consente agli utenti di personalizzare i comandi di gioco secondo le proprie preferenze, creando fino a quattro profili unici. Gli utenti che utilizzano controller Bluetooth possono adattare la configurazione dei pulsanti, rendendo il gameplay più comodo e su misura. Tale flessibilità potenzia l’interazione del giocatore, permettendo una gestione più istintiva e soddisfacente dei giochi.

Oltre a questo, Samsung ha incluso nuove impostazioni dedicate alla gestione della GPU. Questi aggiornamenti consentono di bilanciare le prestazioni di gioco e la qualità grafica, permettendo un’esperienza visiva migliorata. Le due opzioni principali sono le seguenti:

PreTransform : questa impostazione è dedicata specificamente ai giochi basati su Vulkan . Riducendo il carico sulla GPU, migliora il frame rate e la fluidità del gioco, permettendo sessioni di gioco più stabili e reattive.

Texture Filter: offre la possibilità di selezionare tra tre livelli di qualità delle texture: Predefinito, Prestazioni e Qualità. Ciò permette ai giocatori di personalizzare la resa grafica in base alle proprie preferenze, ottimizzando l’esperienza visiva a seconda delle esigenze specifiche.

Gestione delle app e ottimizzazioni avanzate

Un’altra novità introdotta con Game Booster+ è la capacità di classificare manualmente le app come giochi. Nonostante molti titoli siano riconosciuti automaticamente, ci sono occasioni in cui giochi meno conosciuti o appena rilasciati non ottengono il riconoscimento desiderato, impedendo così l’accesso alle ottimizzazioni offerte da Game Booster+. Questa nuova funzionalità consente di forzare il riconoscimento di un’app come gioco, garantendo che le prestazioni siano al massimo livello anche per giochi a bassa notorietà.

Questa impostazione è particolarmente utile per gli sviluppatori indipendenti o per i giocatori che amano esplorare titoli meno mainstream. In un’epoca in cui i giochi stanno diventando sempre più vari e diversificati, avere la possibilità di ottimizzare anche i titoli più nuovi o meno conosciuti fornisce una grande flessibilità e soddisfazione per gli utenti.

In sintesi, Game Booster+ rappresenta un interessante avanzamento per i giocatori di smartphone Galaxy, fornendo strumenti avanzati per personalizzare e migliorare l’esperienza di gioco. Con continue evoluzioni nel settore videoludico, Samsung si conferma un attore chiave, cercando costantemente di migliorare la fruizione dei giochi sui propri dispositivi.