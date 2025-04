Samsung prepara il lancio dei suoi pieghevoli: nuovo evento Unpacked a New York a luglio

Si prospetta un’estate ricca di novità nel mondo della tecnologia, con Samsung pronta a svelare i suoi ultimi dispositivi pieghevoli. Secondo recenti report, l’azienda sudcoreana avrebbe in programma un evento Unpacked a New York, dove presenterà le sue attesissime novità. Con una data prevista per la prima settimana di luglio, i fan della tecnologia attendono ansiosamente di scoprire i dettagli sui modelli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, insieme ad altre potenziali sorprese.

Unpacked a New York: ritorno dopo tre anni

Il Korea Joongang Daily ha confermato che Samsung ha scelto la Grande Mela come location per il suo evento estivo. Fonti vicine all’azienda hanno rivelato che l’Unpacked è “molto probabile” si tengano nella prima settimana di luglio. Per fare un confronto, l’anno scorso l’evento si era svolto il 10 luglio. Questo ritorno a New York segna un importante passo per Samsung, che negli ultimi anni ha tenuto eventi in città culturalmente significative, come Seoul nel 2023 e Parigi nel 2022. L’evento a New York sarà il primo dopo tre anni dall’ultima volta che Samsung ha presentato i suoi dispositivi nell’iconica città.

Le novità attese: Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7

Nel corso dell’evento, Samsung è prevista a presentare i suoi due principali dispositivi pieghevoli: il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7. Da quando è stato lanciato il Galaxy Z Fold 2, Samsung ha scelto di tenere i suoi eventi di presentazione per i pieghevoli di mercoledì. Progressivamente, il 2 luglio 2025 sembra quindi una data plausibile per la rivelazione di questi modelli. Gli esperti di settore non vedono l’ora di assistere alla presentazione di caratteristiche innovative e miglioramenti sostanziali rispetto alle versioni precedenti.

In aggiunta ai principali modelli, si parla anche di una possibile presentazione del Galaxy Z Flip 7 FE, una versione potenzialmente più accessibile del Flip 7. Il mercato attende con trepidazione ulteriori dettagli su come questi dispositivi potranno integrare le nuove tecnologie che rappresentano il cuore dell’innovazione e della competitività nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Sguardo ai futuri prodotti e altre sorprese

Oltre ai principali dispositivi pieghevoli, si vocifera che l’evento di luglio potrebbe includere un’anteprima di prodotti innovativi, tra cui il tanto atteso folding screen triplano e il visore Project Moohan. Inoltre, ci si aspetta di vedere un paio di occhiali smart, il che accresce l’interesse verso il futuro della tecnologia indossabile. Questo mix di annunci, unito alla presentazione di dispositivi pieghevoli di alta gamma, potrebbe rendere l’Unpacked di Samsung uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama tecnologico.

Altri lanci in arrivo

Non solo pieghevoli: l’attenzione è rivolta anche al lancio del Galaxy S25 Edge, previsto per il 13 maggio. Questo modello, atteso sul mercato statunitense una settimana dopo il lancio in Cina e Corea, promette di ampliare ulteriormente l’offerta di Samsung nel competitivo mercato degli smartphone. Gli appassionati di tecnologia stanno monitorando attentamente queste informazioni, in attesa di ulteriori dettagli che potrebbero essere rivelati durante l’Unpacked.