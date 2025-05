Samsung potrebbe innalzare il limite di memoria virtuale in One UI 8

A seguito di recenti indiscrezioni, Samsung sembrerebbe pronta a potenziare la sua funzione RAM Plus nel prossimo aggiornamento One UI 8. Questo miglioramento, atteso da molti utenti della casa coreana, potrebbe permettere un utilizzo maggiore della memoria virtuale sui dispositivi Galaxy. Attualmente, la funzione consente di assegnare un massimo di 8GB di memoria, ma le prime versioni di One UI 8 per il Galaxy Z Flip 6 mostrano un’opzione rinnovata da 12GB. Questa novità rappresenta un passo avanti significativo per chi utilizza spesso applicazioni in background.

La funzione RAM Plus: un’evoluzione necessaria

Il primo approccio di Samsung con la funzione di memoria virtuale RAM Plus risale al 2021, quando venne introdotta in One UI. L’obiettivo era chiaro: garantire una maggiore fluidità e performance ai dispositivi Galaxy, facilitando la gestione delle applicazioni attive in background. Inizialmente era possibile assegnare fino a 4GB di memoria virtuale, ma a seguito degli aggiornamenti, questa soglia è stata innalzata a 8GB, un beneficio apprezzato da molti utenti in cerca di prestazioni superiori. Con l’imminente rilascio di One UI 8, Samsung sembra dunque intenzionata a spingersi ancora oltre.

Le recenti rivelazioni suggeriscono che, con la nuova build di One UI 8, ci sarà l’aggiunta di un’opzione per assegnare 12GB di RAM virtuale. Questo è particolarmente interessante considerando che il Galaxy Z Flip 6 ha effettivamente 12GB di RAM fisica installata. La correlazione tra la RAM fisica e quella virtuale incentiva ulteriormente l’idea che One UI 8 potrebbe offrire spazi di manovra anche per i dispositivi dotati di 16GB di RAM fisica, sebbene attualmente non ci siano informazioni confermate in merito.

Le aspettative sul rilascio di One UI 8

Al momento, gli esperti si chiedono se il nuovo limite di 12GB di RAM virtuale sarà effettivamente disponibile per tutte le versioni di Galaxy. Gli indizi raccolti suggeriscono che dispositivi con 8GB di RAM fisica non potranno accedere a questo potenziamento, ma resta da vedere quale sarà il definitivo impatto sulle varie gamme di prodotti. La comunicazione ufficiale di Samsung riguardo a One UI 8 dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio di nuovi smartphone pieghevoli previsto per l’estate.

L’interesse e l’attesa per le beta di One UI 8 stanno crescendo, con molti utenti in fibrillazione per scoprire le novità e le migliorie promettenti in arrivo. La possibilità di ottimizzare ulteriormente le performance grazie a un’adeguata gestione della memoria virtuale rappresenta un punto centrale nella strategia di aggiornamento software della multinazionale.

Conclusioni aperte su un aggiornamento chiave

Attendiamo ora ulteriori annunci da parte di Samsung sull’implementazione delle nuove funzioni RAM Plus. L’ufficializzazione del rilascio della beta di One UI 8 potrebbe fornire risposte chiare sui limiti e le capacità legate alla gestione della RAM virtuale. Se la società coreana porterà avanti queste novità, gli utenti potranno beneficiare di un’esperienza d’uso decisamente migliorata fra smartphone e applicazioni. La performance e l’affidabilità dei dispositivi Galaxy sono elementi cruciali per mantenere la clientela fidelizzata in un mercato altamente competitivo.