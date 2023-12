Samsung permetterà l’autoriparazione anche per due pieghevoli: ecco quali

Lo scorso anno Samsung ha lanciato il suo programma di autoriparazione negli Stati Uniti e nel giro di pochi mesi lo ha esteso anche nei Paesi europei, Italia compresa.

Ovviamente non tutti i telefoni e tablet Samsung sono idonei per il programma di autoriparazione. Ad esempio, almeno fino a oggi, nessuno dei telefoni pieghevoli dell’azienda sudcoreana risultava presente nell’elenco dei prodotti per il ‘self-repair’. Tuttavia, proprio nelle scorse ore Samsung ha annunciato di aver aggiunto due foldable all’elenco dei dispositivi idonei per il programma di autoriparazione: si tratta del Galaxy Z Fold 5 e del Galaxy Z Flip 5.

Il programma di autoriparazione di Samsung fornisce ai clienti l’accesso alle parti originali, consentendo quindi di sostituire il display, il vetro posteriore, le porte di ricarica, l’altoparlante, la porta SIM, il tasto laterale e il tasto del volume. Inoltre, gli utenti della serie Galaxy Book potranno riparare il case anteriore e posteriore, il display, la batteria, il touchpad, il tasto di accensione con lettore di impronte digitali, i piedini in gomma, la ventola e gli altoparlanti.

La società con sede a Seul ha poi confermato che altri dispositivi Galaxy verranno aggiunti entro dicembre, tra cui la serie Galaxy S23, la serie Tab S9 e la serie Galaxy Book 2 Pro.

L’elenco completo dei dispositivi idonei al programma di autoriparazione Samsung comprende i seguenti modelli: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A05s, Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+, Galaxy Tab A9 e A9+.

Infine, Samsung ha anche annunciato che espanderà la disponibilità del programma di autoriparazione ad altri 30 paesi in Europa, tra cui Albania, Andorra, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia. , Grecia, Ungheria, Irlanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.