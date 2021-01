Samsung aumenta la qualità dei pannelli OLED per laptop: il video mostra tutti i dettagli

E’ opinione comune che Samsung sia l’azienda leader nel mercato dei pannelli OLED di piccole dimensioni. Tuttavia, almeno fino al 2019, il gigante di Seul ha preferito non realizzare pannelli OLED di grandi dimensioni, destinati per esempio a dispositivi come laptop e TV. Fino al 2019, appunto, perchè da quel momento in poi la società sudcoreana ha cambiato rotta, e sembra decisa a proseguire su questa strada.

Samsung, infatti, ha appena annunciato che amplierà la gamma di pannelli OLED per laptop e garantirà dei prodotti superiori dal punto di vista della qualità dell’immagine.

L’azienda della Corea del Sud ha pubblicato un nuovo video su YouTube dove mostra quelle che sono le qualità più importanti dei suoi schermi OLED per laptop. Samsung Display afferma che i suoi nuovi schermi offrono colori “cinematografici e ultrapuri”, oltre a tutti gli altri vantaggi che si trovano solitamente sugli schermi OLED, come neri profondi (0.0005 nit), rapporto di contrasto elevato (1.000.000: 1) e un’eccellente visibilità sotto la luce solare diretta.

Gli schermi OLED per laptop realizzati da Samsung offrono anche una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 120% e una copertura HDR dell’85%. Inoltre, l’azienda promette anche un’illuminazione straordinaria nelle “scene” più scure. Al momento non abbiamo a disposizione il quadro completo delle caratteristiche dei nuovi schermi OLED, anche se Samsung dovrebbe svelare tutto durante l’evento “The First Look” che si terrà proprio oggi. L’obiettivo della società sudcoreana sembra essere proprio quello di portare gli schermi OLED nel mercato “di massa”.

La linea di laptop 2021 svelata finora da Samsung non presenta schermi OLED, ma quasi certamente l’azienda lancerà altri laptop nel corso dell’anno equipaggiati con questi display. D’altronde, già lo scorso anno Samsung Display aveva fornito schermi OLED ad alcuni produttori come ASUS, Dell, HP, Lenovo e Razer.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile