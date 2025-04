Samsung One UI 7: Tutte Le Novità E Limitazioni Per I Proprietari Di Galaxy S22

Un aggiornamento atteso da molti, One UI 7, sta per arrivare sui dispositivi Samsung, ma con alcune sorprese poco piacevoli per gli utenti più fedeli. Mentre i possessori di Galaxy S25 potranno godere di tutte le nuove funzionalità e miglioramenti, il Galaxy S22 potrebbe non ricevere tutte le chicche previste. Scopriamo insieme cosa aspettarsi da questo nuovo aggiornamento e quali limitazioni affronteranno i proprietari del Galaxy S22.

Problemi nella distribuzione della update

La distribuzione di One UI 7 non è stata per niente lineare. Dopo vari rinvii e una revisione del programma, gli aggiornamenti per il Galaxy S24 sono stati inizialmente sospesi in alcune regioni, per poi essere ripristinati. Ora, è confermato che anche i Galaxy S22 supporteranno l’aggiornamento basato su Android 15. Tuttavia, ci sono delle novità poco incoraggianti: nonostante il Galaxy S22 Plus stia girando con la nuova interfaccia, molti utenti si troveranno a fare i conti con l’assenza delle funzioni più innovative.

Novità mancanti su Galaxy S22

Un video recentemente emerso online mostra il Galaxy S22 Plus in funzione con One UI 7, utilizzando un emulatore creato per sviluppatori. Questo ha permesso di dare un’anteprima delle nuove funzionalità, ma sfortunatamente, molte delle opzioni più interessanti non saranno disponibili per il Galaxy S22. Tra queste, spicca la preclusione delle nuove funzionalità di Galaxy AI, già presenti sui modelli più recenti. Ad esempio, il nuovo strumento Audio Eraser, che consente di rimuovere sei tipi di rumori dai video, non sarà incluso nell’aggiornamento per i modelli precedenti.

Un’altra funzionalità che non arriverà sul Galaxy S22 è il Now Brief, riservato esclusivamente agli ultimi modelli di punta di Samsung. Anche il Now Bar, un elemento della UI dinamica che ricorda il Dynamic Island degli ultimi iPhone, sembra essere limitato a opzioni basilari, come il controllo della riproduzione musicale.

La limitazione della Now Bar

Il Now Bar è stato concepito per mostrare informazioni e controlli in modo pratico, permettendo agli utenti di avere accesso a funzioni come la musica, anche senza sbloccare il dispositivo. Tuttavia, il Galaxy S22 Plus, che opera sull’emulatore, mostra una Now Bar piuttosto semplificata, con la possibilità di controllare solo la riproduzione multimediale. Questo evidenzia l’intenzione di Samsung di spingere l’uso di funzioni avanzate solo sui modelli più recenti.

Aspettative e tempistiche di rilascio

Nonostante le limitazioni, i possessori del Galaxy S22 possono comunque aspettarsi un aggiornamento estetico e miglioramenti in termini di utilizzo. Gli sviluppatori di Samsung hanno confermato che l’aggiornamento dovrebbe cominciare a essere rilasciato nel corso del prossimo mese. Come per varie altre aziende, anche Samsung segue la pratica di limitare l’accesso a nuove funzionalità ai modelli più recenti: Apple applica una filosofia simile con i suoi iPhone, escludendo dispositivi più vecchi dalla suite Apple Intelligence.

Il mondo degli aggiornamenti software è in continua evoluzione e, sebbene possano esserci delle delusioni per i possessori di Galaxy S22, l’attesa per i rimanenti miglioramenti e novità è palpabile. La speranza è che Samsung riesca a trovare un equilibrio tra il lancio di nuove funzionalità e il supporto per i modelli esistenti, per garantire un’esperienza d’uso migliore per i suoi utenti più fedeli.