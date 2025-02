Samsung One UI 7: novità e possibilità di ripristino della vecchia interfaccia

Con l’arrivo di One UI 7, basata su Android 15, Samsung ha introdotto significative modifiche all'esperienza utente dei suoi dispositivi. Tra queste, la separazione tra il pannello delle notifiche e le Impostazioni rapide rappresenta uno dei cambiamenti più discussi. Ora le due funzioni sono gestite tramite due pannelli distinti e, sebbene possa sembrare una mossa innovativa, non tutti gli utenti potrebbero apprezzare il nuovo posizionamento. Tuttavia, i possessori di smartphone Samsung hanno la fortuna di poter semplificare la loro interazione, tornando alla configurazione precedente con pochi passaggi.

Un cambiamento strategico: separazione delle funzioni

Con One UI 6, l’accesso alle notifiche e ai controlli rapidi avveniva attraverso un singolo pannello, accessibile con uno swipe dall’alto dello schermo. Questo approccio consentiva una visione immediata di tutte le informazioni necessarie, un elemento apprezzato da molti utenti. Con il passaggio a One UI 7, Samsung ha scelto di adottare una struttura che separa nettamente questi due ambiti. Ora, facendo swipe dall’angolo in alto a sinistra, si possono visualizzare esclusivamente le notifiche. Al contrario, uno swipe dall’angolo in alto a destra consentirà di accedere solo alle Impostazioni rapide.

Questa scelta si allinea a tendenze già viste con altri produttori Android e il sistema iOS di Apple. La finalità di questa separazione è di migliorare l’usabilità, consentendo agli utenti di gestire meglio le informazioni e i controlli. Le notifiche non occuperanno più spazio sulle Impostazioni rapide, garantendo che ogni funzione possa essere visualizzata in modo ordinato e senza ingombri. Tuttavia, ciò ha suscitato qualche perplessità tra coloro che erano già abituati alla vecchia impostazione. Pertanto, Samsung ha previsto un'opzione per tornare a un sistema unificato, rappresentando così un'opzione per mantenere la flessibilità.

Come ripristinare il pannello unificato

Se il nuovo layout di One UI 7 non incontra i propri gusti, ripristinare il precedente pannello unico è un’operazione particolarmente semplice. Gli utenti possono recuperare il lavoro svolto in fase di personalizzazione e riportare tutto a una sola schermata, elevando così l'esperienza a cui erano abituati. Per farlo, è necessario eseguire pochi passaggi: è sufficiente scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche e delle Impostazioni rapide.

A questo punto, la prima cosa da fare è toccare l'icona a forma di matita, che consente di entrare in modalità di modifica. Da qui, bisogna selezionare “Impostazioni del pannello”. Una volta aperta, all'interno delle opzioni disponibili sarà presente la possibilità di scegliere “Unite” per combinare di nuovo le due schermate. Gli utenti possono anche approfittare dello stesso momento per personalizzare quale sia il layout delle Impostazioni rapide visibile nel menu compatto, aumentando così la comodità d'utilizzo.

Quando questo passo sarà completato, ogni swipe dall'alto dello schermo condurrà il possessore del dispositivo a un pannello integrato, senza alcuna distinzione tra le notifiche e le Impostazioni rapide. Inoltre, per visualizzare completamente le Impostazioni rapide del menu, sarà sufficiente compiere un ulteriore swipe verso il basso, dato che inizialmente apparirà solo la visualizzazione compatta.

La mossa di Samsung di implementare questa opzione di personalizzazione permette agli utenti di avere un maggiore controllo sull'interfaccia e sull'esperienza quotidiana. Con One UI 7, il marchio ha investito nel miglioramento dell'usabilità, fornendo scelte che si adattano alle diverse preferenze degli utenti.