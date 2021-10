Samsung mostra la One UI 4.0 e annuncia la One UI Book 4 per i laptop

Come sanno bene i fan di Samsung, la società sudcoreana ha già provveduto a rilasciare tre build della One UI 4.0 Beta per la serie Galaxy S21 in alcuni mercati. L’azienda con sede a Seul ha ora rivelato che avvierà presto il programma One UI 4.0 Beta anche per i suoi smartphone pieghevoli più recenti, vale a dire il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3, lanciati entrambi lo scorso agosto.

Il programma One UI 4.0 Beta arriverà per la prima volta su Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 in Corea del Sud, ma potrebbe espandersi rapidamente in altri mercati, tra cui Germania, India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Al momento sembra assente l’Italia, almeno stando a quanto riportato sul forum Samsung Members. Sempre sul forum è stato riportato che entrambe le versioni dei telefoni sbloccate e bloccate dall’operatore avrebbero avuto accesso a questo software.

Gli utenti interessati a Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 possono quindi partecipare al programma One UI 4 Beta una volta che sarà attivo, visitando l’app Samsung Members, effettuando l’accesso utilizzando il proprio account Samsung e facendo clic sul banner di partecipazione One UI 4.0 Beta che si trova sulla Home Page.

La versione più recente della personalizzazione di Samsung è basata su Android 12 e offre molte funzionalità, tra cui privacy e sicurezza migliorate, temi colore dell’interfaccia utente ispirati a Material You, più widget per la schermata di blocco e altro ancora.

Samsung ha poi svelato anche la One UI Book 4, una nuova skin mostrata nel video promozionale della One UI 4, che invece viene destinata ai laptop che funzionano con Windows 11. I primi device ad ottenerla saranno il Galaxy Book Pro, il Galaxy Book Pro 360, il Galaxy Book, il Galaxy Book Flex 2 e il Galaxy Book Odyssey.

