Samsung, occhio alle fotocamere dei pieghevoli: servono migliorie

Samsung è senza dubbio l’azienda leader nel mercato degli smartphone pieghevoli e i fan non vedono l’ora di vedere dal vivo i prossimi due foldable, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, le dinamiche di questo mercato stanno cambiando velocemente e il rischio è che Samsung venga scavalcata, specialmente dal punto di vista del comparto foto.

Non c’è dubbio che Samsung offra il miglior design UI/UX per i telefoni pieghevoli, ma l’azienda non presta sufficiente attenzione alle specifiche hardware della fotocamera.

Negli ultimi quattro anni, Samsung ha aggiornato la sua fotocamera con zoom soltanto una volta. Il Galaxy Z Fold 4 è arrivato sul mercato con una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x rispetto a una fotocamera con teleobiettivo da 12 MP con zoom 2x. La gamma di zoom è leggermente migliorata, ma questa mossa è andata a scapito della risoluzione della fotocamera. Per fare un confronto, i telefoni pieghevoli più recenti come Google Pixel Fold e Huawei Mate X3 mettono a disposizione teleobiettivi con zoom ottico fino a 5x.

Le cose non cambieranno con il Galaxy Z Fold 5, almeno stando alle indiscrezioni. Il prossimo telefono pieghevole continuerà a utilizzare una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La differenza con il Galaxy S23 Ultra è fin troppo evidente: il device più prestante della serie lanciata lo scorso febbraio ha una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP (3x e 10x).

Anche se i telefoni pieghevoli dei brand rivali non sono superiori ai Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold in termini di qualità della fotocamera, Samsung deve comunque aggiornare regolarmente l’hardware della fotocamera se vuole mantenere la sua supremazia, dato che la concorrenza aumenterà nel prossimo futuro: basti pensare che tra non molti anni (probabilmente nel 2025) anche Apple lancerà il suo primo iPhone pieghevole.