Samsung, il nuovo teaser annuncia una novità per il 15 dicembre: si tratta di Exynos 2100?

Il 2021 potrebbe rappresentare l’anno della svolta per la divisione chip di Samsung. Le impressioni sul primo chip a 5 nanometri dell’azienda, l’Exynos 1080, che farà il suo debutto commerciale alla fine di questo mese su un telefono Vivo, sembrano già ottime, come rivelano i vari benchmark. Anche per questo c’è grande attesa per conoscere l’altro chip su cui sta lavorando l’azienda sudcoreana: parliamo ovviamente di Exynos 2100, che vedremo quasi certamente sulle varianti europee, mediorientali e forse anche su quelle sudcoreane della serie Galaxy S21.

Proprio riguardo all’Exynos 2100, Samsung ha fatto sapere che martedì 15 dicembre è programmato un annuncio importante. La società di Seul ha voluto rivelare questa data in un video, dove vengono ringraziati tutti i fan “per essere rimasti fedeli all’azienda durante questo anno difficile”, caratterizzato dalla pandemia di coronavirus. SamMobile, sito sempre molto informato sui fatti di casa Samsung, ha interpretato questo video come un tentativo di “scuse” per l’evidente discrepanza nelle prestazioni tra i chip di produzione propria del colosso di Seul e i SoC prodotti da Qualcomm.

Tuttavia, se le indiscrezioni sono giuste, il Galaxy S21 alimentato da Exynos 2100 supererà la variante alimentata con il chip Snapdragon 888. Qualcomm ha già svelato lo Snapdragon 888 a 5 nm: il processore, come previsto, presenta un core basato su Arm Cortex-X1 con clock a 2,84 GHz, tre core Cortex-A78 e quattro core Cortex-A55.

Secondo quanto riferito dalle fonti, Exynos 2100 avrà la stessa architettura, ma un “leak” suggerisce che garantirà velocità di clock più elevate: un dettaglio che dovrebbe consentirgli di avere un vantaggio in termini di prestazioni rispetto allo Snapdragon 888, almeno sulla carta. I risultati dei benchmark trapelati rivelano inoltre che l’Exynos 2100 sarà più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle generazioni precedenti.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che la serie Galaxy S21 verrà ufficialmente svelata il 14 gennaio, con lancio sul mercato previsto per il 29 gennaio.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena